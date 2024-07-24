国家医保局发布按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案

新闻发布会现场。 人民网 陈子源摄

人民网北京7月24日电 （陈子源）7月23日，国家医保局召开“按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案”新闻发布会，介绍医保支付方式改革和2.0版分组方案有关情况，并答媒体提问。

会上，国家医保局医药管理司司长黄心宇介绍，截至2023年底，全国九成以上统筹地区开展了DRG/DIP付费，其中190个统筹地区开展DRG付费，192个统筹地区开展DIP付费，天津、上海两个直辖市兼有DRG和DIP付费。26个省份已实现省域内所有统筹地区全覆盖。

“但随着支付方式改革的深入，一些医疗机构、医务人员反映，现行分组中有少数组别不适应临床发展，一些地方医保部门也建议国家层面及时调整分组方案。对此，国家医保局认真研究分析，积极回应地方和临床需求，组织专家启动了分组方案的调整工作。”黄心宇表示，国家医保局通过医保信息平台收集医疗机构真实历史数据，其中DRG收集2020年以来78个城市的5371万条病例数据，DIP收集91个城市的4787万条病例数据，形成基础数据库。经过统计学专家的统计分析，依托中华医学会、中华口腔医学会等开展几十场临床论证，广泛征求并吸收卫生健康部门、财政部门、地方医保部门、医疗机构的意见建议，形成了2.0版分组方案。

黄心宇指出，为提高DRG/DIP付费的规范统一性，2.0版分组方案发布后，国家医保局将及时做好解读和培训，指导地方落地实施，原则上2024年新开展DRG/DIP付费的统筹地区直接使用2.0版分组，已经开展的应在2024年12月31日前完成切换准备工作。

“下一步，我们将持续深化以DRG/DIP付费为主的支付方式改革，在完成覆盖面目标基础上，与卫生健康等部门加强合作，完善DRG/DIP付费管理办法，推动支付方式改革提质增效。”黄心宇说。