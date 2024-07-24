如何看懂肝功能指标（服务窗·体检报告怎么看）

体检中，肝功能检查主要有肝功能化验和彩超。如何看懂这些结果？肝功能异常如何处理？如何保肝护肝？中日友好医院肝胆胰外科主任、教授杨志英对此进行了解答。

肝功能化验指标有十几项，哪些需要重点关注？杨志英认为，首先要看转氨酶。转氨酶可分为丙氨酸氨基转移酶、天冬氨酸氨基转移酶等，如果数值高于正常值，说明存在肝损伤，数值越大，肝损伤越严重。其次，看胆管酶。胆管酶分为碱性磷酸酶和转肽酶。这两个指标代表肝内胆管系统的健康情况，如果胆管损伤可能导致碱性磷酸酶和转肽酶超过正常值，比如胆管堵塞、炎症、结石、肿瘤等，建议及时到肝胆外科进行进一步诊断，确定病因。第三，看胆红素。胆红素超出正常值，可能是肝脏出了问题，比如黄疸型肝炎、肝硬化等疾病，也可能是胆管堵塞造成的，比如胆道结石、狭窄或肿瘤等。当然，胆红素升高还要与转氨酶指标结合起来看，如果转氨酶正常，是胆红素单方面轻度升高，是身体代谢胆红素能力下降导致，比如先天胆红素代谢异常等，不用特别担心；如果转氨酶也超标，说明肝脏或胆道出了问题，要及时到肝病内科或肝胆外科进行进一步诊断，确定病因。

“超声检查主要看肝脏是否有占位、囊肿、钙化灶、脂肪肝、肝硬化等。”杨志英说，一部分彩超检查肝脏时发现肝稍高回声结节，如果没有肝炎等肝脏病史，通常是肝小血管瘤，第一次发现可以到肝胆外科请医生检查并明确诊断，诊断后定期观察即可，对人体无影响，不用担心。单纯的肝囊肿对人体没有害处，除非它超过10厘米或有明显的症状才需要治疗。

一些年轻人在超声检查时发现了肝内有钙化灶。杨志英说，肝脏的钙化其实挺常见，钙化灶通常是肝脏受损伤后修复的结果。比如，肝脏感染寄生虫，寄生虫被杀灭后，虫体就会钙化，以及肝脏小感染修复后形成钙化灶。当然，钙化灶也有可能是肝内胆管结石，比较好辨别，主要看肝脏是否有损伤、胆管是否扩张、转氨酶是否有异常。单纯肝内钙化灶不用恐慌，对人体无害，定期检查观察即可。

超声检查能发现脂肪肝。杨志英认为，脂肪肝分为轻度、中度和重度三类。如果发现脂肪肝，而转氨酶等肝功能化验指标又存在异常，说明肝损伤较重，建议到肝病内科进行检查，看损伤程度，进行规范化治疗。脂肪肝发展到重度，会演变为肝硬化，甚至恶性肿瘤。脂肪肝与高血脂、高血糖、缺乏运动有关。如果单纯的轻中度脂肪肝，通过适当运动、清淡饮食、少喝酒或不喝酒以及控制血糖血脂，能够得到逆转恢复。

“体检发现肝硬化，一定要高度重视。”杨志英说，导致肝硬化的原因主要有：乙肝、丙肝等肝炎得不到有效治疗；长期大量饮酒导致酒精性肝硬化；重度脂肪肝没有得到有效控制；寄生虫和滥用药物造成肝炎症。出现肝硬化，要及时就诊，防止病情恶化。

“保护肝脏其实很容易。”杨志英说，生活规律，少熬夜，健康饮食，少喝酒或者不喝酒，别乱吃西药或中药。饮食中，特别要注意将可能存在寄生虫的食物（小龙虾、福寿螺、牛羊肉等）煮熟，最好不吃半生不熟的东西，可以防止寄生虫感染损伤肝脏。

《 人民日报 》（ 2024年07月24日 13 版）