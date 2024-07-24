养老服务：朝阳产业亟须注入青春力量

从2013年国务院印发《关于加快发展养老服务业的若干意见》，开启我国养老服务业发展元年，到2023年民政部、国家发展改革委等12部门印发我国首个关于养老服务人才队伍建设的综合性政策文件——《关于加强养老服务人才队伍建设的意见》（以下简称《意见》），10年来，养老服务业实现了从无到有、从少到多、从量到质的高质量发展，养老服务人才培养的理念贯穿始终。

中国社会福利与养老服务协会会长、复旦大学老龄研究院副院长吴玉韶长期从事养老领域研究，他认为养老服务业是发展中的新业态，人才缺乏、资源整合程度低等发展困境依旧存在，加之养老服务类型层次多样、跨领域交叉融合、实践性强等特点，“养老服务人才的有效供给一定程度上滞后于老龄化加深的步伐”。

记者采访的上海市杨浦区社会福利院和河南省许昌市某民办养老机构相关负责人也表示，掌握养老服务专业知识和专门技能的青年人才稀缺是大多数养老机构长期面临的发展难题。

“随着养老到享老观念的转变，老年人生活护理、精神护理的个性化需求增加，这要求更为专业、细分的养老服务人才。”吴玉韶告诉中青报·中青网记者，养老服务人才主要包括养老服务技能人才、养老服务专业技术人才和养老服务经营管理人才。

他分析道，当前以护理员为主的养老服务技能人才多为中老年人，青年人较少；养老社工、健康管理师等养老服务专业技术人才总量不足；由于培养时间长，养老服务经营管理人才也严重缺乏。

“但毋庸置疑，银发经济是中国未来最确定最稳定的朝阳产业。”吴玉韶表示，巨大的人才缺口预示着广阔的就业创业前景，养老服务业的诸多可能性等待青年人才去挖掘与创造。值得庆幸的是，近几年养老服务相关专业的报考人数和毕业生就业率稳步增长，我国民政领域第一所本科高等院校——民政职业大学，也设立了智慧健康养老管理本科专业，“培养更专业、更有温度的养老服务人才已成共识。”

他建议，养老机构可从人才来源渠道、提升人才素质能力、健全人才评价机制、重视人才使用管理、完善保障激励措施等方面入手，吸引广大青年投身养老服务业，培养能提供生活照料、康复服务、紧急救援、精神慰藉、心理咨询等多种形式服务的专业人才。一方面，着手解决薪酬保障这个核心问题，坚持多劳者多得、技高者多得，加大褒扬激励力度，引导养老服务机构建立基于岗位价值、能力素质、业绩贡献的薪酬分配制度。另一方面，在人才使用端着力，通过优化岗位配置、健全人才使用机制等方式，强化养老服务人才的使用管理，持续为养老服务业注入青春力量。

吴玉韶指出，近年来，银发经济持续释放发展潜能，吸引不少年轻人投身其中，“养老护理员”“老年人能力评估师”等新职业一跃成为就业市场的“新星”，曾经鲜有人问津的养老护理相关专业毕业生成了“香饽饽”。但总体上看，养老服务行业准入门槛低、专业人才缺乏、中青年断层、待遇低等发展困境仍然存在。《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》也指出，我国老龄事业和养老服务还存在发展不平衡不充分等问题，专业人才特别是护理人员短缺是主要表现之一。

95后小伙樊金林在河南省许昌市经营着5家养老院。2022年，他借助互联网运营思维探索养老院经营转型，花费120万元打造“网红养老院”，院内电竞房、健身房等一应俱全，老人只需配合拍摄短视频，便可享受政策范围内的费用减免福利，甚至是免费入住。

樊金林坦言，养老院的转型发展需要依靠更多青年人。然而现实中，一线青年护理员和社工长期短缺，相比较护士专业出身的护理员，老年服务与管理专业的护理员工资待遇更低，这也导致养老相关专业的毕业生更愿意选择养老院“大厂”刷履历，攒够了一线护理经验后，再跳槽到民办养老机构做管理层，“真正坚持做一线护理员的年轻人不多，靠的是一份信念。”

“相较于管理岗，一线照护岗对青年人才的需求更是紧缺。”上海大学社会学院副教授程明明告诉记者，他们在走访调研养老院时发现，许多民办养老服务机构护理员招聘要求往往比较简单，多限于“有爱心、耐心、责任心”，对年龄、学历、专业技能证书等方面的要求门槛低。其次，养老院的护理员以中年人为主，社工人员配比低，且多为护理员转岗；同时，不论是护理员还是社工，待遇低、晋升慢的现状造成了青年人的流失。

上海市杨浦区社会福利院副院长黄蓉燕也表示，相较于公办养老机构，年轻人更愿意去民办养老机构。前几年每届实习生中有一半的学生能留下，现在留下的连1/3都不到，但入住老人却在持续增加，甚至还有排队等待入住的。

为激励年轻人入局、坚守养老行业，各地也陆续出台相应支持政策。2019年，杨浦区便实施了养老机构拔尖技能人才培树及整体队伍扶持提升政策，成为上海全市首个形成体系推进养老护理人才发展的城区；2023年，又在引才、留才、培才三方面入手，全面优化养老服务人才队伍扶持政策架构。

杨浦区社会福利院也采用了分级责任落实的“分院制”组织管理体系，表现优异的青年护理员可升为分院长，给予相应工资补贴；积极拥抱智慧养老理念，成立“数字化养老院”，最大限度地发挥人才榜样作用，带动更多年轻人投身养老行业；考虑到院内员工多为外地来沪务工者，该院还开设了“美丽学院”，通过创新的情景课方式，帮助有职业倦怠、发展困惑等问题的员工进行心理减压。

上海市杨浦区社会福利院院长乔毅皓表示，未来将在三个方面持续下功夫——保障具有竞争力的薪酬福利、多为年轻人提供培训“充电”的机会、放权力让年轻人施展才华，让更多Z世代青年托起夕阳红。