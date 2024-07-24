防控“小胖墩”不能只靠每天开设体育课

近日，国家疾控局、教育部、国家卫生健康委和国家体育总局联合发布《中小学生超重肥胖公共卫生综合防控技术导则》（以下简称《导则》），引发了舆论关注。教育部基础教育质量监测中心发布的《2018年国家义务教育质量监测——体育与健康监测结果报告》显示，四年级和八年级学生发育整体较好，但存在学生肥胖率、视力不良检出率较高的情况。四年级、八年级学生的肥胖率为8.8%和9.7%，比2015年分别上升了1.9个和2.2个百分点。根据中国疾控中心的数据，我国6岁至17岁儿童青少年超重肥胖率约为19%，且整体呈快速增长趋势。

肥胖是多种因素互相作用的结果，但运动和饮食无疑是两大关键因素。“管住嘴、迈开腿”是获得公众普遍认可的减肥“绝招”。破解“小胖墩”问题，也应该从这两大方面精准发力。

足够的体育运动时间，是学生健康的重要保障，但让孩子们动起来，却殊为不易。国务院发布的《健康中国行动（2019-2030年）》提出了中小学生每天校内体育活动时间不少于1小时的行动目标。依照这一要求，教育部推动地方和学校保障学生每天1小时的校内体育活动时间，并引导学生每天放学后进行1至2小时的户外活动。

然而，囿于诸多因素，尤其是面对沉重升学压力的中学，体育课时间被文化课挤占已成为一种“或明或暗”的做法。体育与健康监测结果报告显示，在体育课程开设上，只有69.2%的学校四年级和51.9%的学校八年级体育课程开设情况能够达到教育部要求（每周3节），情况不容乐观。中国青年报社社会调查中心联合问卷网组织的一项调查显示，仅30.4%的受访家长表示孩子能做到每天足量运动。此次四部门联手，再度强调要促进运动日常化，鼓励学校每天开设1节体育课，可谓切中关键。但是，对于“鼓励”每天开设1节体育课，不少网友认为太“宽松”了，不妨酌情考虑增添一定的强制性。尤其是学业负担相对较轻的小学，理应可以做到每天开设1节体育课。

超重、肥胖影响中小学生健康，除了运动之外，也要在健康饮食方面加强干预。现实中，很多“小胖墩”陷入“越吃越胖，越胖越吃”的恶性循环。吃的问题其实主要不是食量大，而是饮食结构不合理。有鉴于此，《导则》要求做到少盐、少油、少添加糖，并鼓励学校配备有资质的专兼职营养指导人员。四部门联手发力，通过构建综合防控技术体系、促进健康饮食与运动日常化、强调多方协作与科技支撑以及采取一系列具体实施措施，有望破解“小胖墩”问题，促进中小学生身心健康发展。

肥胖是一种疾病，防控“小胖墩”，防大于治。对患有少儿肥胖症的孩子而言，由于身体负担太重，运动成了一件痛苦的事，往往跑两步就累得气喘吁吁，完全提不起兴趣。师长们即便再“苦口婆心”，也很难让孩子“动起来”。所以，想要彻底让孩子摆脱肥胖的困扰，不能光靠每天开设体育课，还要先从对孩子运动兴趣的培养入手，变“要我动”为“我要动”。