认识“超雄综合征”要秉持科学态度

近日，四川一位孕妇陈女士（化名）在医院得知，腹中胎儿被检出嵌合体超雄综合征。此前，“超雄”相关话题屡次冲上热搜，使许多人对“超雄儿童”心怀恐惧。网民们都劝这位孕妈把孩子打掉，并列举了很多超雄综合征孩子以后可能会出现的状况，如暴力、发育迟缓、犯罪、无法生育等。陈女士在7月20日更新视频称已经决定终止妊娠，并呼吁网友不要再妖魔化“超雄综合征”。

从医学的角度出发，超雄综合征属于一种基因异常。但是，其影响与后果，却与许多网友误以为的情况不同。在很多人看来，雄性比雌性更具攻击性，XYY具有两个Y染色体，因此推断“超雄综合征”具有双倍的攻击性。有些人甚至更加夸张，称这种基因为“魔鬼基因”，其携带者为“天生坏种”。不难看出，这些看法并非基于科学，而是根据生活经验、“想当然”得出的结论。

除了这种经不起推敲的“推理”之外，过去国外某些不严谨的调查，也是“超雄综合征”被妖魔化的理由之一。20世纪60年代，西方国家有学者针对几百人开展犯罪率调查，发现其中有几位罪犯为XYY染色体携带者，于是得出了“XYY染色体携带者容易犯罪”的结论。许多妖魔化超雄综合征的言论，都引用了这一研究。然而，立足学术规范，以现在的眼光来看，这项调查数据量太小，根本不具有统计学意义——任何群体当中都可能出现犯罪分子，“超雄综合征”群体当然也不例外。夸大“超雄综合征”当中的极端个案，搞混了个别与一般、特殊与普遍的辩证关系，由此得出的猜想和结论，并无多少科学性可言。

其实，与那些妖魔化“超雄综合征”的看法相反，当下，国内医学专家普遍认为：存在“超雄综合征”的人绝大多数都很正常，其智力发育、生育能力等，与正常男性没有明显的统计学差异。对孕妇而言，了解到胎儿存在超雄综合征后，只要对相关风险有科学认知，选择流产或是把孩子生下来都没问题。但是，社会舆论还应扮演正确角色，传递符合医学常识的认知，而不应为妖魔化特定病症的误解推波助澜。

在基因检测技术尚不够普及的背景下，很多拥有XYY染色体的男性，或许一生都没有发现自己有什么异常，与周围人相处得很好。但随着基因检测技术在孕产领域的运用日益普遍，“超雄综合征”的发现率必然提高，会有更多孕妇面临与陈女士相仿的困境。尤其是，“超雄综合征”的社会关注度日益增加，但与之相关的错误观念仍然比较普遍时，这个群体很可能难以平静生活，而被卷入各种不必要的纷争之中。

生育是许多家庭都关心的一件事，妖魔化特定基因异常的负面影响不容小觑。错误观念和偏见虽然无形，却具有很强的杀伤力，普通民众还应注重培养个人科学素养，在自己并不真正了解的科学问题上谨言慎行。专业性很强的医学问题，应该交由专业人员来解释，而不是根据字面意义望文生义，否则就算初心再好，也可能办了坏事、帮了倒忙。