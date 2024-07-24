市消协抽测床上用品 雅鹿1件样品甲醛超标

本报讯（记者 王薇）日前，北京市消费者协会发布了80件床上用品比较试验结果。据介绍，本次比较试验的样品由工作人员以普通消费者的身份，从天猫、京东、唯品会、拼多多、快手、抖音、小红书等7个电商平台购买共80件样品，样品单价从130元至3499元不等，涵盖床上用品市场主流产品。

不合格项目中，产品使用说明不合格涉及的品牌最多，其中远梦、巷子戏法、三利、雅鹿、喜之鸟、无印良品、睡康宁、猫人、曼凡MANFAN的11件样品产品使用说明不规范或不正确。该11件样品的标识信息出现未标注制造者名称和地址、未标注执行的产品标准、耐久性标签未标注产品号型或规格、合格证或耐久性标签标注不正确或不一致等问题。

甲醛超标的产品在使用过程中，会逐渐释放出游离甲醛，通过人体呼吸道及皮肤接触而引发呼吸道炎症和皮肤炎症，还会对眼睛产生刺激，严重的可能致癌。本次比较试验中，雅鹿1件样品的甲醛含量被检出不符合标准。

断裂强力体现了产品的耐用性能，强力差的产品在使用过程中容易破损，影响使用寿命。梦特娇、雅鹿、喜之鸟、睡康宁、猫人等5件样品的断裂强力不符合标准要求。

另外，康尔馨、南方寝饰、皇朝家私的4件样品的pH值不符合标准要求。pH值过高或过低都会破坏皮肤的平衡和抵抗能力，引起皮肤过敏或者诱发感染导致病菌侵入；喜之鸟的1件样品的起球性能不符合标准要求。