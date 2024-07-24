外卖员背着AED上班，让“救”在身边成现实

入伏后的湖北武汉高温不断，“90后”外卖员赵彬无惧烈日，每日骑着小电车，穿梭于武汉的大街小巷。最近，他的背上多了一台自动体外除颤器（AED），通体红色格外显眼。7月21日，赵彬告诉记者，“我希望做这方面的尝试，发挥职业优势，使急救技能成为一种普遍的社会责任。”（7月23日《健康时报》）

赵彬不仅背着AED送外卖，而且他的电单车上常备救生圈、救生衣等急救物资。有顾客因此笑称，这位外卖小哥是个“移动的急救站”，夸他“救人是主业，送外卖是副业”。在技术上，他深切体会到急救知识和急救设备的重要性，因此自学了心肺复苏和海姆立克急救法。可以说，他送外卖到哪里，也将急救送到了哪里，所到之处，周围人的安全也随之增加。

近年来，增加急救的流动性已经成为社会自发行动。比如，司机开着贴有“如需急救，请截停我”等车贴的车辆上街、并随时准备为路人提供急救服务，已成为普遍现象，其中包括很多急救技术娴熟的医务人员。此外，一些地方还将这类行为纳入到志愿服务范畴，通过志愿者服务组织的带动引领，激励更多人参与流动急救，使之更成规模、更加规范。

除了个人和私家车参与流动急救，公交公司和出租车公司等机构也参与其中。比如去年2月，上海第一家公益急救车队成立，挂有“车内有AED，紧急时无偿使用”标志的车辆成为上海市街头的一景。2023年新春之际，北京、河南新乡、平顶山、浙江宁波等地也先后出现“公益急救车队”。此外，大连市10辆私家车常备AED形成“移动急救站”；浙江省衢州市的一些出租车自动配备了AED，通过“移动AED”汽车平台，建立快速急救响应机制。

这次虽然是一位外卖小哥的自发行动，但仍然具有独特的意义。由于外卖小哥人数众多，并且他们深入到社会各种角落，接触面很广，因此更多外卖小哥的电单车若能变成“移动的急救站”，势必大幅扩大急救设备与技术的影响范围，让有需要的人能够更加快速便捷地获得急救。尤其是，急救黄金四分钟何其短暂和宝贵，外卖小哥深入现场，更利于抓住这宝贵的时间。

这位外卖小哥的爱心行动还让人认识到，人的精神追求和物质追求都很重要，赚钱养家是成年人的家庭责任，承担一些公益事业、力所能及地为他人提供帮助，则是成年人的社会责任，这两种责任若能履行好，均能带来成就感与满足感，让当事人体会到生命的更大价值与意义。

急救离不开爱心、技术、设备等基本要素，更需要模式创新。外卖小哥背着AED上班，不仅本身可以在关键时刻发挥出救人的作用，更是急救模式的一次创新，是将急救流动化发挥到了极致。期待更多类似创新能够不断涌现，以多种形式来扩大急救的流动性和精准性，让“救”在身边在社会的每个角度都能成为现实，从而将生命与健康的堤坝筑得更牢。