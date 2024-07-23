三伏天养生，中医推荐这些简单易行的保健方法，预防夏季常见病！

夏季有哪些简单易行的保健方法可以养护老人和孩子，预防夏季常见病？

江苏省中医药发展研究中心主任中医师 黄亚博

中医认为夏季是暑邪当令，养生应该清热祛暑与益气养阴并进。老人、儿童和体虚气弱的人群最难抵御酷暑。闷热天气空气中湿度增高、含氧量降低，容易出现头晕、心悸、胸闷、大量出汗等症状，所以应尽量少出门、少在室外活动，即使出门也要尽量避开高温时段，不能长时间暴露在太阳下，防止中暑等问题发生。起居方面要夜卧早起，规律和充足的睡眠很重要。

中医强调“未病先防，已病防变”，要做好夏季多发病的防治。比如腹泻，夏季是腹泻最容易发生的季节。夏天脾胃运化功能减退，往往食欲欠佳，饮食方面要特别注意养护脾胃，以清淡和容易消化的食物为主，补充优质蛋白质，如新鲜的鱼、虾、鸡肉、鸭肉等。平时可以吃点绿豆、莲子、冬瓜、丝瓜等清热解暑的食物，晚上喝点粥，既能补充一天耗损的元气，又容易消化吸收，如小米南瓜绿豆粥、银耳莲子粥、薏仁芡实粥等，以清为补，增强体质。同时可以适当的用点生姜、陈皮，这有助于调整脾胃功能。少吃有刺激性和难于消化的食物，生冷的食物也要尽量少吃。

大暑时节，对奋战在工作一线的人来说，在养生保健方面有什么需要注意的吗？

一是特别要注意做到防暑降温。尽量避开阳光直射和长时间暴晒，上下班路上可采取防晒措施，如打遮阳伞、戴遮阳帽和遮阳镜、涂抹防晒霜等。合理安排劳动工作时间，在一天中最热的时候，也就是中午12点到下午3点，尽可能减少外出。野外高温作业者尽量早出工、晚收工，延长午休时间，避开最热时段。随身携带运动饮料或淡盐水，及时补充水分和电解质。出门时可在额头和太阳穴等部位涂抹风油精，穿透气性好的衣服，还可以预防性饮用防暑降温饮品，如乌梅山楂饮、绿豆酸梅汤等。随身携带解暑药，如人丹、藿香正气水、清凉油等，一旦出现明显的乏力头昏、胸闷心悸、大量出汗、四肢发麻、恶心等异常状况，须迅速撤离到阴凉通风处休息。如果这些状况持续存在或加重，必须及时就医。二是要合理营养适时休息。饮食上注意少吃辛辣刺激、肥甘厚腻的食物，选择新鲜的鱼、虾、鸡肉、鸭肉等脂肪量少的优质蛋白食品，新鲜的瓜果蔬菜，特别是适当多吃一些苦味瓜菜，如苦瓜、芹菜、莴笋、香菜等，有利于清泄暑热。要保持良好的睡眠，尽量减少熬夜，只有吃好睡好才能补充消耗，养足精气神。三是做到少动“肝火”，以防“情绪中暑”。“情绪中暑”对夏日养生和身心健康危害很大，越是天热，我们越要心静，工作和生活中不要生闷气，遇到不顺心的事，要学会情绪转移，平复不良情绪。可采用“心理暗示”和“心理纳凉法”等方法调整情绪，尽可能地使自己保持心平气和。总之，暑天无病三分虚，未病先防养正气。大暑时节养生，要清热祛暑，益气养阴，养护心神，愉悦心情，清淡饮食。

文字来源：国家卫生健康委新闻发布会

编辑：王成凤 周亚男