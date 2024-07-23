2024年眼科国际交流会在广州举办

以“智引多元 创见睛彩”为主题的 2024年眼科国际交流会，日前在广州成功举办。来自中国大陆、中国香港和中国台湾，西班牙以及新加坡、韩国、马来西亚、泰国、菲律宾、印度、越南等约300位医疗卫生相关专业讲者和参会专家，聚焦创新眼科管理治疗、个性化患者诊疗、眼科护理整合三大主题，着重探讨两大不可逆致盲性疾病——青光眼、眼底病的防治，推动全球眼科医疗技术和诊疗观念的进步。

中国是世界上盲和视觉损伤人数最多的国家之一。作为本次大会的支持方，艾伯维副总裁、艾伯维中国总经理董莉君表示，“艾伯维一直致力于推动眼科前沿思想交流，希望以交流合作促进创新，帮助中国应对眼底病、青光眼等眼健康的挑战，守护国民‘心灵之窗’，助力我国眼健康事业行稳致远。”

注重眼病全病程管理，推动眼科高质量发展

眼健康关系到14亿中国人，是国民健康的重要组成部分，涉及到全年龄段、全生命周期。随着人口老龄化进程加快，眼病患者群体不断增长，视力损害造成的经济负担和社会负担不容忽视，尤其是青光眼、眼底病的防治，面临巨大的挑战。

“十四五”全国眼健康规划，将眼底疾病纳入到了我国慢病管理范畴。规划明确提到，眼底病、青光眼是重点人群重点眼病防治的一部分，必须提高这类眼病的早诊早治能力。天津医科大学眼科医院院长、眼科研究所所长李筱荣教授表示，眼科高质量发展，必须注重眼病全病程管理，重点从早筛、优化治疗、慢病管理等方面共同努力。

“青光眼是第一位的不可逆性致盲眼病。中国青光眼的患者大概有2600万，真正自己发现、被诊断的患者也就10%至20%。青光眼一年造成的国民经济损失高达9580多亿，相当于GDP的1.8%。” 北京同仁眼科中心主任、首都医科大学眼科学院院长王宁利教授强调，90%的致盲眼病可以早发现、早治疗，所以对这些病的早期干预，可以减少真正终生失明的病人。

“中国有1.5亿糖尿病病人，通过流行病学调查发现，其中30%的人有糖尿病视网膜病变，而这其中又有三分之一的病人视力会受到糖尿病性黄斑水肿(DME)的严重威胁。”北京协和医院眼科主任医师、中国医学科学院眼底病重点实验室主任陈有信教授表示，糖尿病性黄斑水肿如果能早期发现，患者得到及时有效的治疗，视力是可以得到改善的。

推动创新眼科管理，探索个性化诊疗

随着科技的发展，人工智能(AI)等新技术在眼科诊疗领域的作用不断凸显。陈有信教授表示， 在眼底病的诊断和治疗中，尤其是对生物标识物(Biomarkers)的识别上，AI将发挥越来越重要的作用，但仍有资金、伦理等问题需要解决。与会专家表示，眼底病的个性化诊疗是未来医学发展的重要方向，随着现代技术的进步和测试准确性的提高，它使研究人员能够发现新的生物标志物并更好地了解分子水平上的疾病，这最终将使靶向治疗能够向分层的患者群体提供最佳的治疗效果。

在眼底疾病的诊疗中，专家普遍认同炎症是糖尿病性黄斑水肿(DME)的重要机制之一，免疫炎症反应贯穿到视网膜病变的发生、发展的整个过程当中。李筱荣教授认为，早期联合抗VEGF和抗炎治疗能让患者获得比较好的治疗效果。尤其对于OCT炎症标记物、硬性渗出、白内障、易失访的DME患者，联合使用带来的获益更大。

青光眼的个性化诊疗同样备受关注。“青光眼实际上是一组病，只有进行细分领域的诊断，才能做到精准治疗，达到更好的治疗效果，‘打靶’就打到‘十环’了。”王宁利教授表示。专家认为，青光眼患者需要采用个性化的治疗方法，在手术方式上平衡有效性、费用以及安全性。“微创青光眼手术的特点是创口小、不损伤球结膜、手术速度快、患者康复快。这也说明新技术不仅给患者带来康复快、手术痛苦小的好处，同时也提升了医生的工作效率。”王宁利教授补充道。

艾伯维全球眼科研发执行医学总监Francisco J. López介绍，艾伯维眼科以守护人们的终身视力为使命，有超过75年的研发创新历史，至今在全球已经推出125个眼科产品，并不断坚持创新，研发重点关注青光眼、眼底病以及干眼症三大类眼病。

据了解，在中国，艾伯维致力于引入眼科产品，并与多方合作，推进加强包括患者端、医生端在内的眼科领域的教育和培训，共同提升治疗标准，推动眼健康事业发展。2023年，艾伯维与国家眼部疾病临床医学研究中心、北京白求恩公益基金会达成战略合作共识，推动眼底病规范化诊疗项目项目。同时，艾伯维与全球眼科领域的非盈利组织和学会有广泛合作，携手国际防盲协会(IAPB)、Sightsavers等共同开展眼科医生培训，支持患者活动，帮助各个国家应对其眼健康的挑战。