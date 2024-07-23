助力职工健康过夏 “劳动防暑节”走进五矿邯邢矿业

夏日炎炎，酷暑难耐。在中华全国总工会的倡导下，一场场面向广大职工朋友们的高温下送关怀、送清凉服务在全国各地展开。

为响应全国总工会号召，在人民健康“五进”关爱服务计划的基础上，人民健康联合中国职工发展基金会，发起了关爱高温下的劳动者专项计划之“劳动防暑节”。7月19日，首场“劳动防暑节”关爱行动走进位于河北省邯郸市的五矿邯邢矿业，为这里的职工带来健康科普及健康服务。本专项计划由国药太极公益支持。

“劳动防暑节”关爱行动走进五矿邯邢矿业现场。

“五矿邯邢矿业党委一直以来高度关注全体职工的职业健康。”五矿邯邢矿业有限公司党委副书记、工会主席刘景涛说，本次“劳动防暑节”是进一步加强企业内部安全生产管理和健康保障工作的契机。五矿邯邢矿业党委及工会也将继续优化工作环境，完善防暑降温措施，为职工提供充足的饮用水和必要的防暑药品，确保劳动者在高温条件下的身体健康和生命安全。“对于我们而言，安全是生产和发展的生命线。在这条生命线上，职工的身心健康是重要的一环。”刘景涛表示，公司将持续加强职工健康教育和培训力度，增强职工的健康意识和自我防护能力，未来将增加更多专业的心理健康服务，帮助职工缓解压力，保持良好的心态。

在此次“劳动防暑节”上，五矿邯邢矿业的职工们得到了由国药太极提供的2000份防暑关爱包。国药太极营销管理中心大客户部总监吴心宽介绍，作为国药集团现代中药板块的组成部分，国药太极近年来致力于积极践行央企责任、开展系列公益行动。“我们始终坚信，无论时代条件如何变化更新，都要崇尚劳动、尊重劳动者。‘关爱生命，呵护健康’是国药太极的发展理念，将公益落到实处也是我们一贯的追求。因此，无论在抗洪抢险、地震救灾以及关爱户外高温劳动者的相关工作中，我们都希望可以为劳动者们送上一份健康关怀。”吴心宽说。

本次“劳动防暑节”还邀请了河北工程大学附属医院急诊科主任范天凤来到现场，为职工们做健康科普和急救培训。范天凤系统地讲解了高温环境下人体的生理变化，防暑降温的科学方法以及中暑后的紧急处理措施。“如果感到有中暑症状可通过服用藿香正气口服液等药物进行缓解。同时，可以采取水盆降温、自制防暑糖盐水等防中暑日常方法。”范天凤通过简单易懂的方式，向在场的职工们科普说：“1000毫升的水，加3.5克的盐和5至10克的糖，可以制成既能补充能量又可补充水分的饮品。希望各位职工朋友们可以关注自身健康，清凉过夏。”

“矿上的职工们体力劳动较多，地表与地下的作业类型也要面临不同的高温、高湿环境。因此学习健康知识、科学预防中暑、掌握急救能力，是我们邯邢矿业人每到夏季高温高湿天气的一堂必修课。” 五矿邯邢矿业选矿车间一线工人王焰分享说，“此次高温下的关爱计划，以及这些远道而来的防暑药品饮品，让我们感受到了全社会对一线劳动者的关怀，健康培训专家分享的建议也是从实际出发，为我们的工作生活带来了帮助。未来，期待更多关于职业技能提升的培训机会，帮助我们在劳动中更加安全、更加健康。”