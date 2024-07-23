红星美凯龙免费招募500户适老改造设计

“跌倒在家中”这一看似无关紧要的情况，倘若发生在老年人身上，后果则可能是无法想象的——骨折、瘫痪、甚至死亡。据中国疾病监测系统显示，每年有4000多万老年人至少遭遇一次跌倒，其中一半也就是2000万左右，是跌倒在家中。伴随着老龄化日益凸显，成熟的“适老化”改造，已被证实为是预防居家意外的有效手段。

面对这一现状，2024年6月，深耕家居多年的红星美凯龙，整合平台及品牌资源，在北京东四环的红星美凯龙北京至尊Mall的二楼东北角，开辟了首个“居家养老产品一站式体验中心”。时至今日，这一体验中心已开业一个月，它在品牌和产品引进方面有哪些改进？又开展了哪些推进适老化改造的活动？之后红星美凯龙又将通过哪些渠道进行布局？在红星美凯龙北京至尊Mall即将迎来18周年店庆之际，让我们一探究竟。

全城免费招募500户适老改造（全城寻找500户适老改造）

“我们希望助力解决老年人在养老、健康、精神文化生活、社会参与等方面的现实需求问题，切实增强广大老年人的幸福感和安全感。”这是红星美凯龙方的期望。因此，初开业时，首批入驻适老化家居体验中心的品牌中就有松下康养、海尔康养、三翼鸟、科医博等老家居的领先品牌，围绕客厅、卧室、厨房、卫浴、智慧康养等方面直观地1:1打造了适老化样板间场景体验区。多品牌协作提供全场景体验平台的同时，还联合启动了“适老宜居关爱计划”，让好产品走进更多家庭。

开业一月后，“适老宜居关爱计划”也在有序推进中。据红星美凯龙居家养老产品一站式体验中心相关人员介绍，在朝阳区劲松街道支持下，红星美凯龙携手海尔三翼鸟、松下康养、科医博共同打造“适老家居改造方案免费设计”活动，即6月6日至8月30日期间，红星美凯龙北京至尊Mall在北京免费招募500户家庭，提供一对一的专业化适老化改造方案设计和专业的咨询服务。根据老年人的身体状况与日常生活习惯，对居家环境的安全性、舒适性进行全面评估，再提供整体的设计与改造方案。不仅有适配身体机能的专业辅具、舒适安全的照明环境，还有防磕碰防跌倒的家具软装、独居也安心的紧急呼叫系统等基础型改造设计和提升型改造设计，实现私人定制适老化，让养老变“享”老。

提供适老化场景体验

全程免费招募500户的背后，是红星美凯龙适老化家居体验中心汇聚的强大品牌及产品矩阵。

体验中心中，海尔康养产业聚焦健康活跃期、辅助生活期、行动不便期、高龄关怀期、照护人员等五类用户的不同需求，为老年用户打造居家养老新体验；松下康养则结合人体工程学并参考残疾人辅助器具标准设计产品，用“数字适老”的模式缓解“养老”痛点，是中国家庭未来的智慧化养老生活方式的探路者；科医博则是开发以制氧机、呼吸机、雾化器、富氧系统、高压氧舱/轮椅、氧舱类为核心产品的品牌，以全面的健康养护方式，提升老年人的幸福指数。

特别一提的是，海尔智慧康养北京体验中心针对居家、社区、机构等不同养老需求，展示了智慧康养卧室、卫浴、客厅、厨房等居家养老场景、机构养老解决方案、适老化改造方案，以及智慧康养云平台等。比如，在智慧康养浴室，针对老年用户起身困难、行动不便的痛点，海尔全程助力马桶起身器帮助老人独立完成落座起身；在智慧康养卧室，针对老年人起居照护的痛点，海尔智能护理床具备起背抬腿、整床升降等护理模式，减轻家人护理负担。

提升居家养老生活质量

2020年起，民政部等多部门相继出台政策，推动老年人居家适老化改造，明确了包括入户、起居、卧室、卫浴、厨房、阳台等47项改造要点。然而，实际落地措施尚显不足。为填补这一空白，红星美凯龙携手松下康养、海尔三翼鸟等品牌，在18周年庆之际启动“适老宜居关爱计划”，通过一站式体验中心，整合资源，构建地区养老联盟，旨在提升居家养老服务体系的完善度与效率，不断升级服务质量，让适老化改造真正惠及老年群体。

据了解，适老化体验中心模拟了老年人居家的各种生活场景，围绕“客厅、卧室、厨房、卫浴、助行、器械、智慧康养”等方面，直观地打造了多个适老化1:1 沉浸式体验区，旨在为老年家庭带来更好的居家养老生活选择，全方位改善老年人生活品质。比如，松下康养店内，能够自如通行轮椅的衣帽间、厨房、洗漱室等空间，在行动路线上能够方便行走的扶手和边缘经过优化处理的家具等。而科医博店内的氧舱作为康养产品，对于老年人健康养护不仅有着重要的作用，还能提升老年人日常家居生活的质量。

事实上，早在2016年，红星美凯龙就在国内部分城市启动了社区的适老化改造试点；2024年，开始真正试水适老化家居。基于北京庞大的消费群体，红星美凯龙将适老化初试点选择北京，当问到之后的布局时，红星美凯龙方表示，未来，红星美凯龙在适老化家居方面的探索方向，将不仅仅只是聚焦适老化全品类产品的展示，而是会更加关注打造产品、服务、系统化养老解决方案的组合的标杆，也会和服务到家体系的打造相结合。通过更加扎实的运营，更好地推动大家居适老化。

随着之后“适老宜居 关爱计划”系列活动取得进展，红星美凯龙还将继续将社区生活环境适老化改造与居家适老化改造工作紧密结合，形成有机融合、一体推进的工作格局，同时持续引进适老化家居品牌，运用前沿技术、产品和优质服务，改善居家照护条件，为老年人创造宜居生活体验。