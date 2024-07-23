大暑时节如何清热祛暑

7月22日是二十四节气中的大暑。国家卫生健康委举行新闻发布会，邀请有关专家介绍时令节气与健康有关情况。

国家卫生健康委宣传司副司长、新闻发言人米锋说，大暑正值“三伏天”里的“中伏”前后，是一年中阳光猛烈、气温最高的时段，多数地区雨水也会显著增加。“湿热交蒸”在此时达到顶点，自然环境的湿热也常导致人体湿热重，易引起脾胃虚弱。大暑时节，防暑降温是首要任务，要避免长时间暴露在高温环境下，预防中暑。在饮食上，要注意养护脾胃。同时，应注意静养身心，保持情绪稳定，避免过度劳累。

江苏省中医药发展研究中心主任中医师黄亚博介绍，中医认为，大暑节气酷暑炎热，容易耗气伤津。养生应该清热祛暑和益气养阴并进。老人、儿童和体虚气弱的人群最难抵御酷暑，闷热天气空气中湿度增高、含氧量降低，容易出现头晕、心悸、胸闷、大量出汗等症状，所以应该尽量少出门，少在户外活动，即使出门也要尽量避开高温时段，不能长时间暴露在阳光下，防止中暑等问题的发生。中医强调“未病先防，已病防变”，要做好夏季多发病的防治。夏季是腹泻最容易发生的季节。一是由于贪凉饮冷，损伤脾阳，导致脾胃虚寒；二是因为暑湿过盛，湿邪外侵，损伤脾气，导致湿浊内盛。夏天脾胃运化功能减退，往往食欲欠佳，饮食方面要特别注意养护脾胃，以清淡和容易消化的食物为主，应该补充优质蛋白质，比如新鲜的鱼、虾、鸡肉、鸭肉等。平时吃点绿豆、莲子、冬瓜、丝瓜等清热解暑的食物，晚上喝点粥，既能补充一天耗损的元气，又容易消化吸收，如小米南瓜绿豆粥、银耳莲子粥、薏仁芡实粥等，以清为补，增强体质。同时可以适当用点生姜、陈皮，有助于调整脾胃功能。

黄亚博说，夏季是养心的好季节。一是颐养心神。夏天重视“静养”，要有意识地进行精神调养，减慢生活节奏，戒躁戒怒，让心静下来，学会平心静气。俗话说“心静则身安”。日常可以多做些静心凝神的事情，打打太极拳、八段锦，使精神有所寄托，调养心神，涵养心灵。二是闭目养神。闭上眼睛可以养目，同时也可以静心。夏季可以利用工作之余或者乘车的零碎时间，随时闭目养神。经常闭目养神，对健康也大有裨益。三是坚持午睡。夏天白天时间比较长，容易犯困，天气炎热也容易让人感到疲劳，夜晚睡眠质量又不太高，因此，适当的午休对防病养生很重要。中午适当小睡一会，20—30分钟即可，缓解身心疲劳，养护心神。

黄亚博强调，大暑时节，一线工作人员特别要注意避暑防晒，防范中暑。特别要注意防暑降温。尽量避开阳光直射和长时间暴晒，上下班路上可采取防晒措施，比如打遮阳伞、戴遮阳帽和遮阳镜、涂抹防晒霜等。合理安排劳动工作时间，在一天中最热的时候，也就是中午12点到下午3点间尽可能减少外出。野外高温作业者，尽量早出工、晚收工，延长午休时间，避开最热时段。随身携带运动饮料或者淡盐水，及时补充水分和电解质。出门时可在额头和太阳穴等部位涂抹风油精，穿透气性较好的衣服，还可以预防性地饮用防暑降温的饮品，比如乌梅山楂饮、绿豆酸梅汤等。随身携带解暑药，如人丹、藿香正气水、清凉油等。一旦出现明显的乏力头晕、胸闷心悸、大量出汗、四肢发麻、恶心等异常状况，必须迅速撤离到阴凉通风处休息。如果这些状况持续存在，甚至加重，必须及时就医。

另外，一定要合理营养适当休息。饮食上注意少吃辛辣刺激、肥甘厚腻的食物，选择新鲜的鱼、虾、鸡肉、鸭肉等脂肪量少的优质蛋白质，新鲜的瓜果蔬菜，特别是适当多吃一些瓜菜，如苦瓜、芹菜、莴笋、香菜等，有利于清泄暑热。要保持良好的睡眠，尽量减少熬夜，只有吃好睡好才能补充消耗，养足精气神。还要做到少动“肝火”，尽可能保持心平气和。

《 人民日报 》（ 2024年07月23日 15 版）