警惕新型骗局 防范金融欺诈

购买货车“零首付”、高薪诚聘、货源稳定且无需装卸……对货车司机来说，这样的招聘广告看起来“很美”，却可能是“套路运”“套路贷”陷阱。近期，国家金融监督管理总局发布风险提示，提醒包括求职者在内的广大消费者，防范各类形式的诱骗贷款。

警惕假借招聘之名行骗

重庆市巴南区的张先生通过互联网平台求职时，被一家物流公司高薪招聘信息吸引。公司要求他购置指定型号的货车，同时称贷款购车可享“零首付”。“我没多想就在公司指引下申请了11万元的购车贷款以及车损保额12万元的车险。”入职后，张先生却发现，每月赚的钱还没车贷还款多。他申请退车，公司却要求支付高额违约金。“我觉得被骗了，立即收集证据报案，发现货车售价仅7.4万元，远低于车贷金额及车损保额。”张先生说。

张先生正是遭遇了“套路运”“套路贷”骗局。据了解，“套路运”不法分子以非法占有为目的，往往成立多家物流公司，在网络平台发布高薪招聘货运司机的虚假广告，精心设计话术，诱骗应聘者办理“套路贷”、支付高额押金等。类似骗局还有假借招聘之名，诱骗求职者通过贷款平台贷款支付培训费、材料费、保证金等各类费用。

国家金融监督管理总局相关司局负责人提醒大家，要提高风险防范意识，警惕“免费”“零首付”“限时”等营销词汇和宣传套路。应从信息发布平台、企业官网、社交媒体等多方面途径对招聘信息进行交叉验证，拒绝各类广告话术诱惑，对超出合理范围的高薪酬待遇、高回报承诺、贷款购买货车“零首付”等保持警惕。

据了解，各地有关部门加大对“套路运”骗局的打击力度，同时采取多种方式加强防骗宣传。其中，四川省开展货车司机权益保障突出问题专项整治，同时通过当地货车司机常用的小程序发布相关风险提醒和从业状况调查报告，帮助货车司机辨别不法行为。

加强个人信息保护意识

近年来，有关部门和金融机构等不断加大金融消费者权益保护宣传力度，多渠道加强金融知识教育普及，引导消费者进一步增强理性金融消费意识和保护自身合法权益的能力。

第一，辨别贷款机构是否具备放贷资质。“银行应具备金融监管部门发放的相关许可证，消费者可通过金融监管总局金融许可证信息系统查询相关许可证信息。小额贷款公司等地方金融组织，应具备地方金融管理机构发放的经营许可证或者认可的业务资质，且在经依法批准的区域范围内开展业务。”金融监管总局相关司局负责人说。

“正规金融机构发放贷款需要通过资质审核进行风控。对一些号称‘无抵押、迅速放款’的线上广告链接或是小卡片，消费者需提高警惕。此外，如果贷款机构设立管理费、中介费、手续费、资金安排费等各种收费名目，也有‘套路贷’之嫌。”招联首席研究员董希淼说。

第二，审慎考虑是否需要办理贷款业务。专家提醒，消费者要仔细阅读合同条款，清楚了解包括权利义务、应付费用、还款要求、违约责任等事项，充分了解年化利率、实际费用等综合借贷成本，警惕不断花样翻新的格式条款陷阱，不在他人诱惑或催促下贸然签订合同。

第三，不轻易泄露个人信息。“不要随意在网络上留下身份证号、银行卡号和密码等，不要向陌生人透露验证码等交易信息；不要点击不明来源的链接或附件；不要轻信来历不明的电话、短信和邮件；不要随意丢弃写错、作废的金融业务单据。”董希淼说。

“此外，消费者要尽量亲自办理金融业务，不要委托不熟悉的人或中介代办金融业务。遇到不认识的人员上门以回访名义让消费者退旧买新等，一定要注意辨别核实该人员身份，涉及财务往来时应到正规金融机构当场确认。”国家金融监督管理总局江西监管局有关负责人说。

增强对新型骗局识别防范能力

近日，江苏省常州市一家蛋糕店店主险些遭遇诈骗陷阱。“一位客人要线上订蛋糕，要求我视频通话，并用另一部手机展示收款码，他扫码付款。然而，在点开常用支付平台的收款码时，会先出现付款码，一旦付款码录进了视频画面，钱就有可能被不法分子扫走。幸好我在网上看到过相关提示，才避免了损失。”这位店主说。

不法分子行骗手段花样翻新，甚至通过AI等新型技术实施诈骗。专家提醒消费者，消费者在掌握常用防骗手段的同时，也可及时关注有关部门发布的风险提示、浏览相关科普公众号等，增强对新型骗局的识别防范能力。

专家表示，金融消费者如受到不法行为侵害时，要通过正规渠道依法维权，例如，与金融机构协商、向行业调解组织申请调解、向金融监管部门反映、向人民法院提起诉讼等，涉嫌刑事犯罪的，应及时向公安机关报案。近年来，也有不法分子打着“代理维权”名头侵害消费者权益，消费者应避免上当受骗。

《 人民日报 》（ 2024年07月23日 07 版）