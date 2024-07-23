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健康“医”点通

儿童如何科学防晒？专家解答

陈子源

2024年07月23日08:34 来源：人民网

暑假已到，孩子们外出活动明显增加。如何在亲近大自然的同时，又能避免晒伤，保护孩子们娇嫩的肌肤呢？为此，人民网采访了河南省儿童医院皮肤科副主任医师张嫦娥。

(责编：乔业琼、高雷)




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