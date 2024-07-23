提防“假中暑” 趁热“捣乱”

除了中暑，高温天气容易诱发心脑血管等疾病，有一些疾病早期的症状跟中暑比较像，也需要提高警惕。今天，北京地坛医院急诊科副主任常宇飞就来跟大家介绍三种容易拿中暑当幌子的疾病。

急性心梗

高温季节，中暑和急性心梗都是高发疾病，两者发病早期有许多相似之处，如胸闷气短、面色苍白、大汗淋漓、乏力等。

与中暑不同，急性心肌梗死的主要症状是胸部疼痛，可能伴有肩背部等全身不适，心电图有特征性和动态变化。一旦出现上面说的症状，别轻易做“中暑”的判断，可以先将怀疑“中暑”的人迅速转移到阴凉通风的地方休息，如果配合其他消暑措施后，症状还是没有好转，您就要考虑到医院诊治了，千万不能掉以轻心。

很多人觉得冬天才是心脑血管病的高发季节，夏季心脑血管病发病率会比较低，其实这是个误区，持续高温会引起人体调解功能紊乱，血压以及血糖会产生波动，对人体健康的主要影响是诱发急性心脑血管疾病。高温天气，因为人体出汗多，如果没有及时补充水分，导致血液黏稠，也容易引发心梗。特别是50岁以上、本身有基础疾病的人，更应加强防范，定期到医院检查，不可自动停药或者增减用药量。

糖尿病酮症酸中毒

常宇飞介绍，糖尿病酮症酸中毒是糖尿病的一个急性并发症，早期的表现就是食欲不振、恶心、呕吐，逐渐发展到皮肤潮红、烦躁不安，以致发生昏迷。

所以，夏天如果出现了“中暑”症状，未规律口服降糖药物或注射胰岛素，血糖异常升高，经常规处理后症状不能缓解的人应考虑到该病，及早就诊。

低钾血症

低钾血症的早期症状也与中暑相似。而识别到底是低钾血症还是中暑，主要是看体温和进食后情况，低钾血症体温基本正常，而中暑的人体温会异常升高。还有如果低钾血症病情不严重，及时补充含钾食物，症状可明显缓解，但中暑不会因为进食而有所缓解。