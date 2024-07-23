中暑的人都体温高？恰恰相反

烈日炎炎，气温飙升，预防中暑成了当务之急。如何快速识别中暑、正确解暑？今天，北京市疾控中心应急办的专家跟大家聊聊预防中暑的误区。

误区 中暑的人体温都高

真相 热衰竭患者的皮肤有可能是冰凉且潮湿的。患者血压下降，脉搏快且虚弱，呼吸急促且浅，轻度脱水，体温稍高或正常。

正确做法 此时患者仍然需要降温，应立即饮用清凉不含酒精的饮料，适当通过湿敷、泡澡等方法进行物理降温，换上轻便宽松的衣服，充分休息。

误区 来瓶冰镇饮料最消暑

真相 饮用含酒精和大量糖分的饮料，并不能达到给机体补充水分的目的，还有可能会导致机体失水，也就是俗称的“越喝越渴”。另外，饮用冰镇饮料还有可能引起胃痉挛。

正确做法 注意补充水分和电解质，至少每小时喝2至4杯（500-1000 mL）凉水或淡盐水。尤其是剧烈运动或从事体力劳动时，可少量多次地饮用运动饮料。当然，由于某些疾病导致需要限制液体摄入及需要低盐饮食的情况，则应咨询医生。

误区 大热天只吃点水果就行

真相 高温天气下更需要摄入足够的热量，尤其是蛋白质，只吃水果可不行。

正确做法 少吃高油高脂食物，饮食尽量清淡。但要注意摄取足够的热量，补充优质蛋白质、维生素和钙。

误区 不用空调吹电扇就能防暑

真相 电扇确实可以促进散热，然而一旦环境温度升高到32℃及以上的时候，防暑效果就微乎其微了。

正确做法 高温天气时，尽量待在有空调的室内，除了家里，商场、超市、图书馆等有空调的公共场所也是避暑的不错选择。还可用凉水擦身降温。对于家庭“煮”妇（夫）们，如果长时间烟熏火燎地做饭，应特别注意多喝水，并经常离开厨房透气，或者想办法让空调的冷气进入厨房。

误区 “夏练三伏”

多晒会没事

真相 贸然在高温环境里活动，常常会导致胸闷气短，心跳加速甚至晕倒，夏季户外活动时，一旦出现不适，应立即停止一切活动，到凉爽通风的地方休息。

正确做法 高温天气里最好避免外出，如要外出，最好选择在早晚相对凉爽的时段，多在背阴处活动，避免阳光直晒。如果需要在高温条件下活动，应逐渐增加强度，逐步适应环境。

如果想锻炼对高温更好的耐受力，应适当关闭一段时间的空调，或在清晨或傍晚到户外活动。如果未来需要去炎热地区工作，应有一个适应气候的过程，再进行强度大的工作。

中暑急救 牢记四个字

环境温度过高、湿度大、风速小、劳动或运动的强度过大、时间过长，过度的疲劳、睡眠不足、体弱、肥胖等都容易诱发中暑。此外，饮酒或服用影响机体散热或出汗（如抗组胺药物、抗胆碱能药物等）的人群，也属于更容易发生中暑的群体。如果发现身边有人中暑，可以按照以下四个步骤进行急救：

移

首先要迅速将患者转移到阴凉通风位置（如走廊、楼道、树荫下等）或空调房内，远离高温环境，同时解开患者衣物，将双脚抬高，使其平躺休息，如果病人有呕吐现象，则让其侧躺，保证呼吸畅通。

敷

在条件允许的情况下，可用毛巾裹住冰块，敷在患者颈部、腋下、腹股沟处。

饮

如果患者意识清醒，可以让其饮用一些运动饮料或加少许盐的冷开水，注意不要猛饮、多饮，以防止引起呕吐、腹痛等症状，也可服用人丹、 十滴水、藿香正气水等中药。

擦

用凉水或冰水反复擦拭病人身体，扇风进行降温，每10分钟测一次体温，一旦体温低于38℃，需停止一切冷敷降温措施，以免导致低体温。

若出现头晕、无力、恶心等不适症状，应立刻脱离高温环境，尽快降温，病情严重者应立即到医院治疗。

需要注意的是，在等待救援期间，还要帮助患者进行快速、有效、持续的物理降温。疾控专家表示，严重中暑导致意识不清后，30分钟内若体温无法降下来，就非常危险了。如自行运往医院，在运送途中应积极采取冷敷等物理降温措施，为减少损伤、保护重要器官争取时间。