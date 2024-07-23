把自己晒进急诊科！晒背养生你做对了吗？

夏季高温炙烤模式开启，“晒背养生”火了。晒背大军纷纷在自媒体上分享晒背感言：有人晒掉秤，有人晒跑痛经，有人四肢不再拔凉，甚至自感眼神都晒清澈了。不过，也有人因晒出横纹肌溶解直接进了急诊室而登上新闻热搜。今天，医生就来和大家聊聊如何正确晒背。

晒背——古人的养生秘方

晒背并非“江湖偏方”。祖国医学认为，人体背为阳，腹为阴。被称为“阳脉之海”的督脉位于脊背正中，两边是足太阳膀胱经。督脉和膀胱经为阳气最盛之处，也是人体阳气容易不足的地方，所以在夏天晒背能够有效地疏通经脉，同时能够补充身体所需的阳气。据传，宋代官员晁端仁患上“冷疾”，始终治不好，后来每天中午曝晒背部而病愈，说明晒背的保健价值从古就得到认可。

晒背养生的另一个理论基础就是我们常说的“冬病夏治”。“冬病”指在冬季容易发作和加重的疾病，如慢性支气管炎、支气管哮喘等。“夏治”指在夏天，天气炎热时，疾病处于缓解期对它进行调理，以预防在秋冬季的复发，或减轻发作的程度和次数。

人体阴阳气血的盛衰依季节变化，因为体内的阳气不足，或体内兼有寒湿邪气潜伏，利用“三伏”全年气温最高、人体也进入了阳气最旺盛时期的特点进行“扶阳”，可最大限度地激发人体的阳气，祛除体内沉寒痼冷，达到少发病或不发病的目的，体现了中医“治未病”思想。

晒背带来的三大益处

近期，越来越多的晒背人士在自媒体分享晒背心得，有人掉秤4斤，有人晒后眼神清澈……这都靠谱吗？晒背确有益处，具体来说主要有以下三点：

增强免疫力 三伏天阳光比较强烈，可以加速体内阳气的生成，有利于人体吸收阳光中的紫外线,紫外线能够促进血液循环，提高人体免疫力并且合成维生素D，预防骨质疏松。

祛湿排毒 晒背可以促进人体排汗，汗液中含有乳酸、尿素等人体排出的废物，有助于体内毒素的排泄,起到祛湿排毒的作用。

缓解焦虑失眠 多晒阳光可以帮助血清素水平升高，血清素能够抑制褪黑素分泌，二者正好是调节我们睡眠的重要物质，阳光也会帮助我们大脑合成相关的神经递质同时来改善焦虑抑郁。

晒背要晒到“点”上

随着晒背大军的日益壮大，网络上也不乏晒背伤身的案例。中暑的、晒伤的，甚至晒出横纹肌溶解的，比比皆是。由此可见，三伏天晒背也要讲究方式方法。

夏日阳光猛烈，晒背的时间要根据不同人的耐受程度而定，老人、体虚之人建议晒温和的阳光。一般来说，三伏天的上午8点到10点，下午4点到6点是比较适宜的，午时（11-13时）、未时（13-15时）要谨防中暑。

晒背时背朝太阳，头稍低下，脖颈处（大椎穴）要晒到。若在室外，应当选背风的地方，不可直接暴晒头部，可用帽子或伞遮挡。暴露皮肤直接和阳光接触最好，男生光背晒，女生可以穿露背衫，坐着或者趴着都可以。对于吸收阳气来说隔着衣服晒也是有效的，只是会弱一点。

另外，晒背过程中需及时补充水分（温开水或淡盐水），晒太阳之后毛孔打开,需要在阴凉处及时把汗湿的衣服换下, 一定要等汗停了再进入空调室，不可直接吹空调、喝冷饮。手边可以预备防暑降温药品，如藿香正气水、十滴水、风油精等，以便应急之用。

晒背并非人人都适合

中医讲辨证施治,晒背也要因人而异，那么哪些人适合呢？概括来说阳虚、亚健康、体质较弱人群，比如免疫力低，肢体困倦、经常感冒的人；体虚自汗、手脚冰凉，特别是伴有舌胖或有齿痕、舌苔腻的人；怕风畏寒、容易腹泻的人；女性小腹凉、痛经的人；还有一些颈椎病、腰椎不好的人。

至于阳热体质，阴虚火旺者不宜晒背。再有，晒背不当容易造成中暑、晒伤，平时高血压、糖尿病、冠心病患者也不适合自行晒背。儿童、紫外线过敏者、月经期、孕妇更不建议，当听从专业医师指导。

提升阳气的方法还有很多

“一年养阳看春夏，春夏养阳看三伏”，除了晒背之外还有哪些夏季养生方式呢？大家最熟知的就是三伏贴，因其简便、安全、无痛而广受青睐。选择天突、大椎、膻中、肺腧等穴位，每伏贴前3天（初伏、中伏、润中伏、末伏）共十二次。经由中药对穴位产生化学性、热性刺激，来疏通经络，调理气血，健脾和胃，鼓舞阳气，从而达到治病、防病的效果。

与此同时，艾灸也是温通阳气非常好的疗法。常言道：“家有三年艾，郎中不用来。”艾灸点燃后悬置或放置在穴位或病变部位，借灸火的热力以及药物的作用激发经气。艾灸保健一周1-2次，每次10-20分钟即可。常用的保健穴位是足三里、中脘、关元、神阙等。

此外，入伏饮食方面可多吃苦味食品，中医认为，味苦入心，苦味蔬菜清心泻火，如莲子心、苦瓜、苦菊等。心主血脉、色红入心，多吃红色食品像红豆、西瓜、西红柿、大枣等能起到养心调神的作用。夏季是肠道传染病多发季节，大蒜、洋葱、大葱等葱蒜类含有丰富的植物广谱杀菌素，对各种细菌有杀灭和抑制作用，可以适当多吃。

夏季容易困倦、乏力、食欲不振，这是由于湿邪困脾导致，所以有“长夏防湿”的养生原则。大家可以用白扁豆、绿豆、赤小豆、薏米、莲子煮粥祛湿养胃；或是山楂、荷叶、莲子心泡水代茶饮，祛湿除烦。

敲黑板

晒上半小时就够啦

晒背不宜空腹，至少在饮食之后半小时开始；同时注意避免长时间在太阳下暴晒，一般人30分钟即可，不要超过1小时。晒背不能贪多，初次晒背15分钟，先了解自己身体的耐受度,再循序渐进增加时间。

晒背的具体效果也要看个人的身体状况，三伏天晒背只是养生保健作用，如果身体很虚、有明显症状的病人，光靠晒背起不到治疗疾病的作用，当及时去医院就诊，在医生的指导下调养。

多知道点

三伏天 避开这些坑

忌辛辣油腻 夏季炎热，辛辣食物少量用可燥湿、提高食欲。但食用多了会助内热生火，造成心火上炎，口舌糜烂，大便干结等症状。长夏本就脾虚湿重，油腻食物会加重胃肠的负担，让人感到腹胀，不思饮食。可多吃豆芽、扁豆、冬瓜、苦瓜等有助于清热泻火利湿的食物。

少食含糖饮料 夏季出汗多，自然要多饮水，但注意少喝含糖饮料，白开水是公认的最好饮品，也可喝茶水、绿豆汤或酸梅汤等消暑除烦。

预防食物中毒 夏季细菌易繁殖致食品腐坏变质。首先要防止食品被污染，同时食物要充分加热，以彻底杀灭其中的病菌。生熟食品的制作和存放要分开，剩饭剩菜应加热后再吃，不吃变味的食品。

忌贪凉 炎炎暑热，大家离不开冷饮空调，但过度贪凉会导致抵抗力下降，容易头痛感冒，或损伤脾胃导致腹痛、腹泻。

忌暴晒 长时间暴露在烈日下容易中暑，甚至引发皮肤病，大家外出要做好防晒措施，涂抹防晒霜，戴好帽子。

忌过度劳累 伏天潮湿闷热，人体消耗增大，要避免过度劳累，确保每天充足的睡眠，保持良好的作息。晚睡早起，不要对天长炎热感到厌倦，使情绪平和不躁。