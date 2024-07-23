北京市回天地区将增加医疗床位1000张

累计增加学位4000余个、增加床位1000张、超极合生汇出圈网红打卡新地标累计客流超840万人次、小米智能工厂二期落成投产……昨日，北京青年报记者从北京市发改委获悉，今年上半年本市深入实施回天行动计划，聚焦织补公共服务短板、释放产业发展活力、创新“回天有我”基层社会治理，新一轮回天行动计划持续取得积极成效。

上半年，硬件项目建设涵盖教育、交通、医疗卫生养老、文体绿化、市政基础设施、社会管理、城市更新等7个领域，全年回天地区将滚动实施105项重点项目，不断补齐区域交通、教育、医疗等基础设施和公共服务短板。软件治理方面，聚焦百姓身边热点诉求和重难点问题，市区百余家单位赴回天地区开展精准报到服务超530次。新一轮行动计划推进效果居民满意度为8.34分，较2018年首轮行动计划推进初期提升31.5%，超九成回天居民为生活环境改善点赞。

新建4处文体设施

市发改委相关负责人介绍，回天地区的优质教育资源供给不断扩大。人大附中昌平学校二期、1805街区0043地块中学、1805街区6008地块小学项目加速推进，将累计增加学位4000余个。医疗方面，医疗养老服务能力持续提升。清华长庚医院二期、积水潭医院回龙观院区二期扩建工程全力建设，将增加床位1000张，全市首个中央普惠托育项目落地回天。和谐家园、史各庄、东小口社区卫生服务中心持续建设，投用后将实现回天地区六街一镇全覆盖。

同时，回天地区以文体项目丰富群众生活。回龙观体育文化中心、天通苑文化艺术中心、天通苑体育馆等4处文体设施大幅提升区域文体公共服务能力，成为京城北部运动休闲新地标。同时根据项目不同特点，综合采取政府直接运营、购买第三方服务运营、区属国企联合专业化公司团队运营、社会化自主运营等方式市场化运营，在确保投用项目建好、管好、用好的基础上，兼顾“公益性+商业性”，努力实现低成本运维、降低群众生活成本。

在交通基础设施建设方面，地铁17号线开通运营，地铁13号线扩能提升工程昌平段10个站点、11个区间进场施工，霍营交通枢纽进行土护降施工。同时，回天地区全面构建城市路网。“一横一纵”快速化改造工程全面推进，北清路完成总工程量的62%。“五通五畅”主干路加快实施，定泗路、回南北路建设稳步推进，中东路计划年内投用，太平庄北街、太平庄中街和建材城东侧路计划年内完工，目前完成总工程量55%、55%和42%左右。

回天计划以持续提升人居环境品质注重以专项为路径。据介绍，回龙观、天通苑生态公园基本完工，将累计增加公园绿地面积34.15公顷，万亩回天“中央公园”版图不断扩展。该负责人表示，立足回天控规指标池和刚性底线，系统研究小型消防站和街区级急救站建设方案、集体产业用地置换路径，提高土地利用效率。拆除违法群租房1376套，处理违停11.6万余起，检查街面环境秩序类问题2467件，立案处罚占道经营类、公共区域环境秩序类违法行为2350起。

小米智能工厂二期落成投产

回天行动计划以节点为引领推动升级商圈焕新赋能。谋划以回龙观大街－太平庄中二街发展活力带为主轴，以回天三大商圈为载体，辐射四条南北向生活轴，打造“主街+后街”特色鱼骨式、内通外联商业网络体系。超极合生汇出圈网红打卡新地标，自4月8日试营业至今，累计客流超840万人次，销售额近7亿。

小米智能工厂二期落成投产，天通科技园二期入驻企业100余家，昌发展载体已支持专精特新“小巨人”16家，新增专精特新中小企业29家、创新型中小企业20家，生命园集群注册平台新增登记注册40家企业……回天行动计划以产业为引擎点燃激发双城联动活力。

回天地区还开展“回+”双创活动52次，举办招聘会10场次，145家企业踊跃参加。“回天地区产商融合、共生共融生态圈正在加速形成。”该负责人提到，本市梳理双城地区86个商务楼宇资源项目，制作楼宇列表，绘制发布楼宇地图，成功举办140余家企业参与的“相约回天 共筑未来”双城联动融合发展资源推介会。

回天大脑实现社区（村）全覆盖

“回天有我”基层社会治理不断创新。回天地区坚持党建引领，累计召开党建协调会议210次，解决热点难点问题267件。常态开展“五方共建”和“主动治理”，吸纳成员单位781个，形成需求清单367个，资源清单379个，项目清单472个。建立党建引领社区治理案例库，形成史各庄街道领秀慧谷社区“三步一站工作模式”等一批社区先进典型。坚持报到服务。制定年度97个市级单位报到服务事项清单，报到单位增加到37个，组织市级部门围绕政策落地、项目建设推进、治理能力提升等方面，开展报到服务250余次。84家区属单位制定事项清单510项，服务社区（村）增加到152个，开展报到服务280余次。

回天地区还坚持多方参与，依托接诉即办和两网信息直通车，累计办理12345诉求近3.8万件，两网诉求720余件。持续深化社会组织创新发展示范区建设，累计支持3家社区社会组织承接6个政府购买服务项目。坚持居民自治。推广“回天有约”基层协商议事模式，打造协商议事实训基地，召开协商议事会298场次，推进协商议题247个。汇聚新就业群体共治力量，全市首个新就业群体“友好社区”落地天通苑北街道。深化社会服务活动工作体系，组织开展活动475场，累计1.6万余人次参与。坚持科技赋能。加快推进“城市大脑”2.0升级建设，回天大脑移动端累计访问超5.6万余次，街镇、社区（村）用户全覆盖，“回天邻里”小程序注册人数突破10.5万人，主动上报社区事件近2200件。未诉先办主动处理问题近3000件，完成127个社区四至楼面数据绘制，自动调控红绿灯时长，试运行以来早晚高峰延误指数下降10%。

市发改委相关负责人表示，下一步，市区各部门将按照市委市政府统一部署，深入有序实施回天行动计划，在加快补齐公共服务和市政基础设施短板的基础上，坚持共建共享完善治理格局，坚持务实管用优化治理方式，坚持以人为本提升治理实效，打造区域系统综合治理典型和高质量发展示范样本，全力推动与首都城市发展相匹配的宜居之城、活力之城、幸福之城建设取得新进展。