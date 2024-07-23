抓住县域消费升级新机遇

眼下，从“城尾乡头”的县城到广大农村地区，县域市场释放出多层次的消费需求，成为我国消费扩容提质的新支点。县域消费市场崛起是县城及乡村居民生活水平提升的反映，也是我国经济潜力足、韧性大、活力强的重要体现。持续挖掘县域消费潜力，可以为我国经济稳步复苏提供强有力支撑。

随着我国消费生态日益改善，县域消费市场发展具备了较好基础、动力和环境。当前，越来越多县域经济实现了跨越式发展，2023年，地区生产总值“千亿县”达59个，为县域居民消费水平提升奠定了基础。新业态、新模式为县域消费市场发展注入了新动能，伴随新家电、新茶饮、快时尚、品牌连锁店等消费业态涌现以及直播电商、社交电商、即时零售等新型消费模式融入，“线上+线下”消费场景日益丰富，增强了县域消费提质扩容的动力。同时，商业体系建设，以及道路交通、供应链体系、数字基础设施等规划建设，改善了县域消费环境，更加丰富的产品品类提高了居民消费可及性，释放了县域消费潜力。

从整体来看，县域消费市场发展依然面临需求不稳定、供给不够充足、流通设施不完善等诸多挑战，不少区县增量消费不足、潜力释放缓慢。当前，县域消费市场仍以一二线城市消费场景的复刻为主，县域消费者对新场景的消费体验，能否转化为稳定的消费需求，还受制于消费理念的培育以及消费能力提升。由于县域市场规模整体仍较小、消费水平偏低、集聚消费功能偏弱，一些大型经营主体布局动力不足，一定程度上制约了县域消费供给端发展，难以满足县乡居民由生存型、物质型向发展型、服务型消费升级的需求。仍有很多县乡村数字基础设施建设相对滞后，冷链物流、集配中心等流通设施建设存在短板，物流成本较高、配送效率较低、消费可及性不够高，县域消费仍存在产品供给的“最后一公里”问题。

未来，应该多措并举持续挖掘县域消费市场潜力，推动县域消费能力、规模、品质全面升级。提升县域产业发展水平，各区县应立足自身资源禀赋，因地制宜布局产业链、供应链，提高县域产业发展辨识度、发展效率和发展动能，以产业带动就业，为居民提供更加丰富的就业岗位，拓宽居民收入渠道、提高居民可支配收入，筑牢县域消费的经济基础。拓展县域消费新场景，可借鉴一二线城市消费场景，通过政策支持引导，推动品牌和服务向县域拓展，营造具有乡土特色的线下消费新场景。加强县域数字基础设施建设和数字乡村建设，推动县乡居民更好参与、体验线上消费新场景。补齐县域消费市场短板，加快县域公共交通体系建设，提升公共交通的便捷性；健全乡村物流网络，引导电商企业、物流企业积极布局县乡商业网点。