国家卫健委：暑期旅行要做好健康攻略

7月22日是二十四节气中的大暑。当天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍相关健康知识，回应公众关切。

夏季是旅行的高峰季节。正值暑假，不少家长带着孩子出门旅行。公众可从哪些方面提升旅游的质量与体验感？

江苏省中医药发展研究中心主任中医师黄亚博介绍，大暑时天气最为闷热，经常出现“桑拿天”，容易造成头晕、心悸、胸闷、大量出汗等症状。另外，由于贪凉饮冷、暑湿过盛，夏季时也易发生腹泻等肠胃疾病。老人、儿童和体虚气弱的人群应减少户外活动，出门时尽量避开高温时段，不能长时间暴露在阳光下，防止中暑。在起居方面，要保证规律且充足的睡眠。要特别注意养护脾胃，饮食方面要以清淡和容易消化的食物为主。

中国疾控中心研究员常昭瑞提醒，旅行前要重点关注目的地传染病流行情况，提前做好防范，境外游前要接种必要疫苗，合理安排出行。境外游返程时要主动配合做好入境检疫，如实填写健康申报卡。做好2至3周的自我健康监测，如果出现发热、头痛、肌肉骨骼痛、皮疹等不适症状，要及时就医，并告知境外旅居史。提前了解老人、孕妇、慢性病患者等同行者健康状况，由医生进行健康状况评估后再决定是否出行。

夏季也是蜱虫生长发育的活跃期。常昭瑞表示，户外活动前可使用含有0.5%氯菊酯的产品处理衣服和装备，活动时要多次喷洒以维持保护效果；同时使用含有柠檬桉或避蚊胺成分的驱虫剂涂抹裸露皮肤。在野外，要尽量避免在草地、树林等蜱虫主要栖息地中长时间坐卧。尽量穿浅色长袖长裤、包脚的鞋，扎好领口、袖口和裤脚，不要在草地、树木上晾晒衣服。进入室内前要及时检查外套、背包、宠物身上有无蜱虫附着，检查头发、耳后、脖颈、肘窝、腋窝以及腹股沟等容易隐藏蜱虫的部位。如有蜱虫叮咬皮肤，要尽快前往医疗机构寻求专业处理。