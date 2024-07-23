防治电离辐射损伤新靶点发现

科技日报讯 （记者雍黎 通讯员蔡雨齐）7月21日，记者从重庆医科大学获悉，该院基础医学院教授侯宇团队联合陆军军医大学军事预防医学院教授王军平团队、重庆医科大学附属儿童医院血液肿瘤科教授窦颖团队，首次发现了造血干细胞中高表达的蛋白Nynrin。该蛋白能抑制线粒体膜通透性转换孔打开、保护线粒体功能、维持造血干细胞数量和功能，从而抵御电离辐射损伤。相关研究成果在线发表于《细胞·干细胞》杂志。

侯宇介绍，造血干细胞是所有血细胞的来源，它们极易受到电离辐射损伤。而造血干细胞存活与否，又是血液系统电离辐射损伤能否修复的关键。

传统理论认为，造血干细胞的细胞核是电离辐射最主要的损伤靶点。但越来越多的研究表明，线粒体DNA没有组蛋白保护，缺乏有效的DNA损伤修复系统等，使线粒体更易受到电离辐射损伤。

鉴于线粒体在细胞生命活动中发挥核心调控作用，深入了解电离辐射如何影响造血干细胞线粒体并探究其保护机制，对增强造血干细胞抵御电离辐射损伤能力、维护其正常功能具有重要科学价值和临床意义。

研究人员发现，敲除造血干细胞中表达Nynrin蛋白的基因，会使线粒体功能出现异常，造血干细胞更容易受到电离辐射损伤；而在造血干细胞中增加Nynrin蛋白的表达数量，就能显著抵御电离辐射损伤。

团队进一步阐明，Nynrin蛋白通过抑制线粒体膜通透性转换孔的开放，发挥抵御电离辐射作用。这一发现不仅为电离辐射损伤防治提供了新靶点，也有望为肿瘤放疗增敏提供新途径。