第七名艾滋病“治愈者”出现

科技日报北京7月22日电 （记者张梦然）据美国全国广播公司网站近日报道， 一名德国男子可能已经“治愈”了艾滋病，该病例的独特性为人类艾滋病病毒（HIV）治疗研究提供了重要经验。自艾滋病流行40多年来，除本次这名男子外，只有6人达成了这样的治疗效果。德国柏林夏里特大学医学院科学家将在24日于慕尼黑举行的第25届国际艾滋病大会上提交相关报告。

这名德国男子于2015年10月接受了干细胞移植治疗急性髓系白血病（AML）。他于2018年9月停止服用抗逆转录病毒药物，目前仍处于病毒缓解状态，没有反弹。经多项超灵敏测试，均未在他的体内检测到活性HIV。

专家警告说，与之前所有潜在的HIV“治愈”病例一样，在7名患者中挫败病毒的治疗方法或许只有少数人可以使用。因为所有这些人均为感染了艾滋病病毒之后又患上了血癌，从而需要干细胞移植来治疗恶性肿瘤。如贸然向HIV感染者提供干细胞移植，是非常危险的。

在其中5例HIV“治愈”病例中，捐赠者特定基因的两个副本中都存在罕见自然缺陷。这种基因能在免疫细胞表面产生CCR5蛋白，大多数HIV毒株附着在该蛋白上以感染细胞。如果没有功能性CCR5蛋白，免疫细胞就会对HIV具有抵抗力。

这名德国男子的捐献者只有一个CCR5基因副本，这意味着他的免疫细胞很可能含有大约一半的正常蛋白质。此外，他自己只有一个基因副本。这两个遗传因素加在一起，可能增加了他治愈的机会。

值得注意的是，一名在日内瓦接受治疗的男子去年宣布HIV“治愈”，他的捐赠者有两个CCR5基因的正常副本。因此，他移植的免疫细胞对HIV没有抵抗力。

最近的这两起欧洲病例引发巨大关注，因为其中可能包含帮助人类成功治愈艾滋病关键因素。

人人皆知HIV非常难以治愈，标准抗逆转录病毒治疗下，免疫细胞也会积极地产生新病毒拷贝，导致HIV随时可能“卷土重来”。这就是为什么感染病毒的人一旦停止服药，他们的病毒载量就会在几周内反弹。而今，7名“治愈者”给人们带来巨大希望。通过他们，研究人员开始了解新的免疫系统如何在患者体内成功发挥作用，以及它究竟如何随着时间推移彻底清除了HIV“病毒库”。