大暑时节“湿热交蒸” 专家支招养生要点

7月22日是大暑节气，国家卫生健康委召开新闻发布会。

“大暑是阳光猛烈、气温最高的时段，多数地区雨水显著增加，‘湿热交蒸’的程度达到顶点。”国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，自然环境的湿热常导致人体湿热重，易引起脾胃虚弱。

“大暑是凸显气候极端性的一个节气，台风、暴雨、高温热浪等灾害多发。”中国气象局首席气象服务专家宋英杰在会上介绍，大暑时节还易出现风暴潮、山洪、泥石流、山体滑坡、城市内涝、农田渍害等衍生灾害。

一方面是气候环境对健康的影响，一方面是极端天气可能带来的危害，如何在大暑时节做好养生保健和健康防护？多位专家在发布会现场支招。

“大暑时节，今年华中、华东、西北，包括四川、重庆在内的西南部分地区有可能出现阶段性高温天气。针对高温天气，无论是施工作业，还是中小学生暑假旅游出行，都需要做好防暑降温。”宋英杰说，针对高级别预警，如红色预警、橙色预警，相关部门会启动防御预案。

相较于小暑的干热，大暑是湿热，“蒸”的时间越来越长，会出现易被忽视的“隐性高温”，即由于湿度太高，32℃气温给人的体感温度却接近40℃。

如何缓解大暑带来的强烈不舒适感？“根据中医‘天人相应’的理论，夏季人体阳气旺盛宜养心。”江苏省中医药发展研究中心主任中医师黄亚博建议，公众要有意识地进行精神调养，减慢生活节奏，静心凝神，通过太极拳、八段锦、闭目养神等帮助暑气渐消、精力渐增。“暑天无病三分虚，通过刺激神门穴可以帮助睡眠，规律和充足的睡眠对于防病养生十分重要。”

“蜱虫进入生长活跃期，公众要预防蜱虫叮咬。”中国疾病预防控制中心研究员常昭瑞提醒，在草地、树林等环境中，不要长时间坐卧，尽量穿浅色长袖长裤，扎好领口、袖口和裤脚，使用含有0.5%氯菊酯产品处理衣服和装备，进入室内前检查蜱虫是否附着。如果被叮咬应尽快将蜱虫取出，用酒精涂抹在蜱虫身上，再用干净的、尖头的镊子夹出。取出后如果出现发热、乏力、肌肉酸痛等症状，应及时就医，并告知医生蜱虫叮咬史。

此外，针对暑假期间，各地眼科医院里孩子明显增多的情况，北京同仁医院主任医师魏文斌说，确诊近视的青年和儿童应及时配镜，以促进视觉中枢得到清晰的视觉刺激，维持眼睛正常发育。他强调，近视防控最重要的是增加户外活动以及减少近距离用眼。

（科技日报北京7月22日电）