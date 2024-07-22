旅游高峰季 中疾控专家提示注意这些事项

人民网北京7月22日电 （乔业琼）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“时令节气与健康”有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，随着盛夏的来临，不少民众计划外出旅行享受自然风光。在出行前，应该做好哪些准备？尤其是对于出境游来说，在衣食住行方面需要准备哪些，以预防常见疾病？

中国疾病预防控制中心研究员常昭瑞表示，暑期是旅游的高峰季节，为使公众旅途安全、顺利，提升旅游的体验感和质量，建议出发前做好如下准备：

一是提前了解旅游目的地的信息。重点关注目的地传染病流行情况，提前做好防范，比如说出国旅行前要接种必要的疫苗，合理安排出行。

二是了解自己和同行者的健康状况。如有身体不适，尤其是老人、孕妇、慢性病患者，建议请医生进行健康状况评估，根据评估结果再决定是否出行。

三是准备必需物品，常用药品、口罩、消毒湿巾或免洗洗手液，以及驱虫剂等防蚊虫叮咬用品等。

旅行中，提醒注意以下五个方面：

一是要喝白开水或瓶装水，食用海鲜、肉类、蛋类等食品的时候，要煮熟煮透。用餐的时候，要选择符合资质、卫生条件好的餐厅。

二是要勤洗手，尤其是在饭前便后、接触公共物品后，不要接触野生动物。

三是预防蚊虫叮咬，尤其是前往有虫媒传染病流行的国家和地区，要特别注意预防虫媒传染病的防控。首先，要选择环境整洁、防蚊设施条件比较齐全的酒店住宿，户外活动的时候要穿浅色长袖长裤，减少皮肤裸露，皮肤暴露部位可以使用驱虫剂，避免蚊虫叮咬。避免在草地、树林等环境中长时间坐卧。尽量不要在野外宿营，如果确实需要，应使用帐篷，做好防护措施，比如涂抹驱虫剂。

四是在乘坐公共交通工具时，尤其是前往环境密闭、人群密集场所时，要科学佩戴口罩，减少呼吸道传染病的感染风险。

五是关注自身健康状况，如果出现身体不适，要及时前往正规医疗机构进行就诊。 境外旅游返程时要主动配合做好入境检疫，如实填写健康申报卡。做好自我健康监测2至3周，如果出现发热、头痛、肌肉骨骼痛、皮疹等不适症状时，要及时就医，并且告知境外旅居史。