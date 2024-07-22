连续降雨后如何进行卫生消毒工作？权威解答来了

人民网北京7月22日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“时令节气与健康”有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，今天是二十四节气的第12个节气——大暑。大暑节气正值“三伏天”里的“中伏”前后，是一年中阳光猛烈、气温最高的时段，多数地区雨水也会显著增加。“湿热交蒸”在此时达到顶点，自然环境的湿热也常导致人体湿热重，易引起脾胃虚弱。同时，很多地区的旱、涝、风灾等各种气象灾害也较为频繁。大暑时节炎热至极，防暑降温是首要任务，要避免长时间暴露在高温环境下，预防中暑。在饮食上，要注意养护脾胃。同时，应注意静养身心，保持情绪稳定，避免过度劳累。

中国疾病预防控制中心研究员常昭瑞表示，目前，多地已进入多雨季节，连续降雨后，可能会面临居室进水、墙壁损毁、家具被浸泡、积水增多、蚊虫孳生等问题，有针对性地开展室内外环境清洁与预防性消毒工作，能消除健康风险。她提出以下建议：

一是做好室内环境清污。雨水过后，室内如有积水滞留时，尽快清除积水，对被淹没过的场所进行彻底清污，及时清理滞留的垃圾和废弃物，以减少环境污染和传染病传播的风险。

二是做好被淹物品的清洁和消毒。遵循先清洁再消毒的原则，首先需对室内物品进行全面彻底清理，清理时对物品进行分类处置。对于不易吸水的物品，清洁以后要进行晾晒。难以清洗和干燥的物品、被洪水浸泡过的食品、饮料或药物等物品，建议直接丢弃。被雨水污染的生活用品清洁后进行消毒。对家具、墙面、地面、玩具等物体表面，可使用含氯消毒液进行喷洒、擦拭消毒，作用30分钟以后用清水擦洗干净。餐饮具，首选煮沸消毒，煮沸时间应在15分钟以上。可能被污染的水龙头表面以及水嘴内壁可用有效氯擦拭消毒，作用30分钟后用清水擦净，并打开水龙头冲洗管路及出水口。

三是做好居室的通风换气和受潮物品的晾晒。保持室内良好的通风，以减少潮湿和霉菌的孳生。将受潮的家具、地毯以及衣物拿到户外进行晾晒，以防止霉菌孳生。

四是做好外环境的清理和重要场所的消毒。外环境一般以清污为主，重点场所清污后要做消毒处理。及时清理居室周边的雨水、垃圾，翻盆倒罐清除积水，以减少蚊虫孳生，必要时使用杀虫剂。对受淹水源、厕所、牲畜养殖场所等应全面进行消毒。在血吸虫病、钩端螺旋体病流行的地区做清洁时，要做好个人防护。