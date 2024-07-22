临床与科研是培养中青年医生的两大抓手

近日，2024“人民好医生·金山茶花计划”肺癌领域学术交流在线上举行。参与专家针对肺癌诊疗、肺癌领域人才培养等相关话题展开了讨论，并表示要积极探寻肺癌领域中青年专家的培养和发展新路径，强大我国癌症防控事业的中坚力量。

广东省人民医院首席专家、广东省肺癌研究所名誉所长吴一龙认为，随着临床诊疗模式的创新发展与不断进步，肺癌患者的治疗有了更多选择，实现晚期肺癌“慢病化”管理、早期肺癌“被治愈”的目标成为了可能。

“近年来，我国肺癌诊疗领域取得的众多成绩，都离不开中青年医生这股中坚力量的不懈努力。”关于中青年医生如何走稳职业发展道路，吴一龙认为：“一名优秀的医生，首先要具备高水平的临床专业能力和严谨的临床思维。其次，要做好基础研究并紧跟学术前沿，培养创新思维能力。”他期待，肺癌领域中青年医生可以拥有丰富的知识储备和创新能力，洞悉国内外诊疗趋势，在不断的学习和实践中提升自己。

据了解，人民好医生客户端将建立“金山茶花计划·临床科研创新中青年专家库”，为中青年医务工作者提供学术交流服务，从而进一步促进肿瘤领域人才梯队建设，助力肿瘤防治工作高质量发展，惠及广大患者。