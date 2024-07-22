夏天血压控制在正常范围了，降压药能停了吗？| 科普时间

夏日炎炎，不少患者惊喜地发现，自己的血压控制在正常范围了，就想停止用药。可医生常常跟患者强调，降压药不能随意停。这是为什么？哪些情况下可以停药？

高血压对人体的危害主要是损伤全身血管。如果血压长期升高，即便患者没有感觉到太多不适，心、脑、肾等靶器官仍会不断受到损害。当患者情绪激动或者活动量增大时，血压可能突然飙升，诱发急性脑梗死、急性心肌梗死等情况。

研究显示，高血压患者坚持长期服药，将血压控制在正常范围内，可以显著降低心肌梗死、脑梗死、心力衰竭和心房颤动等心脑血管并发症的发生率，降低心脑血管疾病相关死亡率和全因死亡率。因此，不符合停药条件的高血压患者，还是要打消停药的想法，坚持服药。

有少部分患者通过限盐、减重、运动等生活方式的调整，血压可恢复到正常水平，因而有机会停用降压药。

通常，治疗前血压为轻度或中度高血压，应用单药治疗就可以控制血压的患者，停药成功率更高。另外，中青年患者停药的成功率高于年长患者。

有些患者是由于其他疾病造成的继发性高血压，在原发疾病治愈之后，血压也会恢复正常，此时，也可停用降压药。

作者：国家健康科普专家库专家、北京大学人民医院心内科主任医师 刘健策划：王宁编辑：王成凤