大暑正伏天，养生重在防暑养心健脾

新华社北京7月21日电（记者田晓航）7月22日将迎来大暑节气。中医专家提示，这一时节正值“中伏”前后，通常是我国大部分地区一年中最热的时期，养生尤需注重防暑和养心健脾。

中国中医科学院西苑医院山西医院副院长李圣耀说，高温暑湿环境下人体易发疾病，老人及体虚者应格外注意防范中暑。当出现全身乏力、头晕胸闷、大量出汗、四肢麻木、口渴恶心等症状时，宜及时去医院就诊。

“暑湿天气还易伤心脾。”李圣耀介绍，若心火旺盛，人容易出现心烦、失眠、口渴、便秘、尿黄、面红、口舌生疮等症状；而脾虚湿阻，会使人食欲不振、恶心呕吐，若还贪食寒凉，则易导致感冒、腹痛、腹泻等。

大暑伏天里，人们可以从饮食、运动、起居、情绪等多方面调养身心，预防疾病。

李圣耀介绍，这一时期饮食宜清淡易消化，重在补气健脾、消暑生津，多食粥、汤等含水量高的食物，可选用绿豆、黄瓜、苦瓜、鲜藕、西瓜、薏米等食材；足量饮水，可适量饮用酸梅汤、柠檬水、绿茶等，但饮品不宜太凉，以免脾胃受损，也不宜太甜，以免内生痰湿。

此外，可于早晨或傍晚选择散步、太极拳、广播体操等运动锻炼身体，每周5天、每次半小时，微微出汗即可；坚持夜卧早起、午睡半小时，睡觉时避免凉风直吹，空调温度不低于26℃。

天气酷热，人们还易出现心烦易怒、无精打采、心神俱疲等情形，即“精神中暑”。专家介绍，此时宜保持心境平和，切忌大喜大怒；听音乐、冥想、读书等活动有助于调和情绪，饮用玫瑰花、佛手、茯苓、淡竹叶、莲子心组成的代茶饮亦有帮助。