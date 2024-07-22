大暑时节养生 注意防暑祛湿

大暑是夏天的最后一个节气。除了高温，大暑时节还潮湿多雨，闷热到了极点，难免有湿热难熬之苦。暑湿交蒸时节，养生应尤其注意防暑祛湿。

“尽量减少在温度高的时候出门或者剧烈运动。暑易耗气伤津，在高温下活动容易出现脱水中暑的情况，尤其是老年人和儿童。”温州市中医院针灸推拿科副主任中医师潘胜莲在接受采访时表示，外出活动时要计划好行程，尽量避开正午时段外出，做好防晒防护；日常生活中要注意饮食及休息，及时补充水分和盐分；多吃清淡、爽口、易于消化的食物，适当增加一些天然苦味食品，如苦菜、苦瓜等，能起到解热祛暑、消除疲劳的作用。

潘胜莲提醒，如果室内比较闷热，可适当用空调降温，保持室内凉爽。但空调房内外温差不宜过大，空调开启时间不宜太长，避免风寒之邪侵袭体内。建议将室内温度维持26℃左右，并及时开窗通风，保持室内空气新鲜；对于长时间在空调房里办公的人群，空调风向不能对着身体直吹，要穿着合适的衣物，避免关节受凉。

“对于阳虚及寒湿等体质的人，三伏天适当日照也有助于祛除寒湿。”潘胜莲表示，阳虚、寒湿体质的人，可在朝阳初升时或下午四五点钟，紫外线较弱时照晒背部。背部为人体督脉所在的位置，督脉为“阳脉之海”，主人体一身的阳气。夏季是一年当中最热的季节，也是人体阳气最旺的时节，此时晒背能有效利用大自然中的阳气，温补脾肾阳气，以达到散寒除湿通络作用。每天日光浴控制在半小时左右，以自觉照晒部位暖热、身体微汗、阳气吸足即可，同时避免中暑及晒伤。