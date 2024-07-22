全国医疗保障标准化工作组成立

据新华社北京电 （记者徐鹏航）全国医疗保障标准化工作组成立大会近日在国家医疗保障局召开。记者在会上了解到，工作组将统筹制定各项医疗保障标准，推进医保高质量发展。

医保标准化与就医便捷息息相关。国家医疗保障局自2018年成立以来，制定发布了医保药品、医用耗材、医疗服务项目等18项医保信息业务编码标准，构筑全国统一的医保标准库和数据池，为异地就医直接结算、支付方式改革、医保便民惠民服务等工作提供了坚实基础。

国家市场监督管理总局标准技术司服务业标准处处长屈昊说，全国医疗保障标准化工作组的成立，搭建了医疗保障管理服务、医疗保障待遇、医药价格招采、基金监管等标准化技术平台，将有力支撑医疗保障规范化、信息化的发展，更好满足人民群众的医疗服务需求。

据悉，工作组将建立国家医疗保障局领导、各地协同推进的标准化工作机制，形成与医疗保障改革发展相适应的标准化体系，逐步形成全国医疗保障标准清单。同时，完善标准框架体系，强化标准基础研究，做好国家标准的制修订和复审工作，加强重点领域标准化工作。

国家医疗保障局副局长黄华波介绍，接下来将着力推进标准数据跨部门共享互认，规范完善监督评价机制，让医保政策更规范、公共服务更便捷、医保管理更精细，构建医疗保障标准化新体系。