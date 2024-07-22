您被“新中式养生”圈粉了吗

进入三伏天，“晒背”这一养生方式又火了。

在公园草坪、社区空地、海边沙滩，不少年轻人或趴或坐，以各种姿态沐浴在阳光下。“晒完背感觉通体舒畅”“晒背能够祛湿补阳”……在各类社交平台中，许多网友分享自己的晒背心得和体验，认为这是“不要钱的‘天灸’”“免费的大自然补药”，引得更多网友纷纷效仿。

事实上，岂止是晒背，近年来，许多年轻人早已一猛子扎进“新中式养生”的大潮中：早起用经络梳梳头，再打一段八段锦；上午泡一壶养生茶，工作或学习间隙拿艾草锤拍八虚；加餐首选黑芝麻、八珍糕等中式滋补零食；闲暇时与三五好友相约“针灸推拿养生局”，睡前半小时草本护肤加上热水泡脚……难怪有人调侃，从质疑养生到理解养生再到热爱养生，年轻人“养生血脉觉醒”。

所谓“新中式养生”，是指在传统中式养生的基础上，融合现代人生活习惯的养生方式，已迅速收获当代年轻人的喜爱——如今不少年轻人夸人都爱说“你看起来有种气血充盈的美”。“气血”这个典型的中医词汇成了当下年轻人定义“美”的新标准。

“新中式养生”为何在年轻人中圈粉无数？“小时候害怕看成绩单，长大后害怕看体检单”，一位网友的话道出了不少年轻人的心声。熬夜、久坐、缺乏运动、饮食不规律……在快节奏的现代生活中，年轻人的亚健康问题愈发普遍，更多人开始审视自身的生活进而作出调整，如何防病和调理身体成了关键，而向来以“治未病”见长的中医药恰好满足了这一需求。因此，与其说年轻人“养生血脉觉醒”，不如说是健康意识觉醒。

“新中式养生”逐渐赢得年轻人的心，也离不开中医药自身的与时俱进。新中式养生不仅保留着传统中医药的专业性，还想方设法满足现代年轻人追求方便携带、简单操作又具有功效性的需求。比如，最近流行的“中医炫彩耳贴”，在中医耳穴埋籽治疗的基础上，增加了像水钻耳钉一样的装饰物，不仅提升了耳贴的美感，也有利于增强耳穴按压的刺激强度和效果，一经推出就获得不少好评；还比如，不再拘泥于“良药苦口”，有的中医药老字号推出新式养生茶饮和中药糕点，有的中医院积极推荐药膳食谱，引来不少人争相打卡……当中医养生用更加多元的方式迎合年轻人生活，备受年轻人青睐便也在情理之中了。

“新中式养生”走红的背后，更有中医药博大精深的文化作支撑。其实，中医养生的核心原则是“顺四时而养生”，根据四时不同，采用春生、夏长、秋生、冬藏以及春夏养阳、秋冬养阴的方法，以自然之道，养自然之身。遵循这样的理念，在健康管理中往往能事半功倍：当自身能力不足时，要懂得借自然外力，顺着自然界的势头养出好体质。三伏天晒背就是如此，借助自然界阳气旺盛的好时机，晒到身体微微出汗，可补充阳气，有助于祛除陈年痼疾。不过，晒背并不适合所有人，中医讲究“三因制宜”，就是因人因时因地制宜，无论晒背还是其他养生方法，具体都要根据自身体质进行选择，切忌盲从。

当然，“新中式养生”绝不仅限于泡脚、八段锦或晒背这些形式。放慢生活节奏，选择张弛有道、亲近自然的生活方式，都可以称之为“新中式养生”。近来年轻人里悄然流行起了“公园20分钟理论”，在经历了一整天高强度的紧张工作后，花20分钟时间在公园里四处走走，看花草虫鱼，感受微风吹过耳畔的韵律，谁不会被这样的自然力量治愈到？从这个角度看，中医养生其实就是更好地爱自己——不耽于短期的快乐，细微体察自身的健康需求，追求一种综合的健康生活方式，让我们成为更好的自己，您说是吗？