促进户外运动行业健康发展

在山地中徒步，锻炼耐力和意志力；从山脚溯源溪流，享受自然的美景；在公园里滑起桨板，感受水面上的“松弛感”……近年来，越来越多的人走出家门进行户外运动。

户外运动是以自然环境为载体，以竞技、健身、休闲等为主要形式的体育活动。户外运动的流行，是我国经济社会发展、百姓健康意识提高等因素共同作用的结果。当下，许多人追求更加休闲、健康、放松的生活方式，进行户外运动有利于人们锻炼身体、减轻压力。同时，对于爱好者们来说，户外运动提供了一种与大自然互动的方式，激发了他们挑战和探索未知的欲望。在征服高山、探索森林的过程中，人们得以强身健体、挑战自我。

数据显示，截至2021年底，全国户外运动参与人数已超过4亿人。国家发展改革委、体育总局、自然资源部等部门提出，到2025年，推动户外运动产业总规模达到3万亿元。当前，我国户外运动发展潜力巨大、前景广阔，要创新财税金融手段促进户外运动行业健康发展。户外运动产业的发展需要大量的资金投入，包括场地建设、设备购置、运营费用等。要落实有关税费优惠政策，减轻户外运动企业经营压力。金融机构也可以通过提供贷款等方式，为户外运动产业发展提供资金支持。

优化发展环境，让户外运动行业发展活力更足。登山、露营、滑雪、皮划艇、滑翔伞等户外运动项目无一不需要在大自然中进行。户外运动以自然环境为载体，这就决定了与自然资源的亲近程度会直接影响爱好者参与户外运动的体验。我国地大物博、幅员辽阔，地形地貌丰富，本身就具备较好的开展各类户外运动项目的自然资源基础。在符合法律法规的前提下，可以考虑因地制宜推动更多的自然资源向户外运动开放，探索户外运动进入国家公园等自然保护地的有效做法，进一步拓展户外运动行业发展空间。

丰富产品供给，满足群众对更高质量户外运动产品的需求。目前，户外运动产品供给还难以满足群众对高品质产品和服务的需求。以露营这一广受欢迎的户外运动为例，爱好者们反映的痛点主要集中在露营基地配套设施不完善、露营装备种类较难满足细分人群需求等方面。建议有关部门和地方从群众需求入手，根据不同户外运动项目的特点，促进户外运动产品多层次、高水平、多元化供给。

加强安全管理，以更高的安全水平推动行业发展。客观来说，进行户外运动存在着一定风险。由于在自然环境中进行，户外运动受到天气情况、交通状况、地质情况等因素影响，加之部分爱好者缺乏专业素养，对自身能力预估不足，运动准备不够充分，近年来，户外运动的安全事故时有发生、令人痛心。对此，有关部门必须切实加强户外运动行业监管，压实企业主体责任，健全户外运动救援体系。相关企业和组织须增强安全意识，合理筛选户外运动项目，培养更多专业人才。保险机构要继续创新产品、丰富险种，强化户外运动保险保障。爱好者们需学习更多的户外运动知识，根据自身能力循序渐进地进行户外运动。

随着经济社会发展和生活水平提高，人民群众更加注重身体健康和生活品质，户外运动需求将持续释放，为消费市场注入新的动力。相信在各方的共同努力下，户外运动行业能更加规范有序发展，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

《 人民日报 》（ 2024年07月22日 18 版）