青海实现紧密型县域医共体全省覆盖

本报西宁7月21日电 （记者贾丰丰）日前，记者从青海省卫健委了解到，近年来，青海省围绕“县级强、乡级活、村级稳”总体思路，着力构建优质高效的县域医疗卫生服务体系，在优化运行机制、扩大人才队伍、强化服务能力、提升待遇保障等方面持续下功夫求实效，县域医疗卫生体系建设取得明显进步，紧密型县域医共体实现全省覆盖。

自2019年以来，青海省以满足农牧区居民医疗卫生服务需求为重点，组建紧密型县域医共体，实施“优质服务基层行”活动和社区医院建设，基层医疗卫生机构基础设施不断改善，医疗设备提档升级，群众就医满意度明显提高。截至目前，全省共有县级公立医院70所、乡镇卫生院405所，共组建42个紧密型县域医共体，覆盖57家县级医院、343家基层医疗机构、45个专业公卫机构，实现全覆盖。全省县域医疗卫生服务水平大幅提升，基本公共卫生服务更加均等可及。家庭医生签约服务深入推进，全省常住人口签约覆盖率达76.29%。

下一步，青海将把县域医疗卫生体系建设摆在促进健康青海和乡村全面振兴的重要位置，紧紧围绕县域紧密型医共体建设，持续提升县域医疗卫生服务综合能力。力争到2025年，县域就诊率达到90%左右，基层医疗卫生机构诊疗量占比提高到55%左右，让群众在家门口就能获得更高水平的医疗卫生服务。

《 人民日报 》（ 2024年07月22日 06 版）