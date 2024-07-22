专家共话儿童肠胃健康 呼吁加强儿童早期营养

7月18日，由中国营养学会主办、inne协办、人民健康支持的2024儿童肠胃健康与营养论坛在上海举办。为助力守护儿童肠胃健康，与会嘉宾从基础研究、临床应用、营养干预等多角度深入探讨，引导社会科学认识儿童肠胃健康的重要性，并为解决儿童营养问题提供更多有效的解决方案。

2024儿童肠胃健康与营养论坛现场。（主办方供图）

中国营养学会秘书长韩军花表示，少年强则国强，孩子的健康成长不仅关系着每一个家庭的幸福，也关系着祖国的未来。她说：“‘儿童肠道健康与营养’这一话题十分重要且必要，我们要以老百姓需求为导向，以营养领域最新的研究成果为基础，以本次论坛为桥梁，进一步助力提升儿童营养科学素质和胃肠道保健意识。”

“良好的肠道菌群可以促进婴幼儿肠道发育，增加营养素的生物利用率和吸收能力，也能进一步提高免疫能力，防止致病菌的附着和入侵。”中国营养学会妇幼营养分会主任委员汪之顼介绍说，婴儿出生后肠道菌群得到迅速发展，其中母乳喂养是影响其肠道微生态的重要因素，但随着辅食添加，婴幼儿膳食从乳类转换成多食物构成的平衡膳食，辅食添加的食物品种、时机和方法也会对婴幼儿肠道菌群的成熟发展产生重要影响。

“腹泻病是儿科常见的消化系统疾病之一，多发于2岁以内儿童，且该病是导致孩子营养不良和生长发育障碍的常见原因之一。”首都医科大学附属北京儿童医院保健中心副主任医师杨炯贤介绍说，消化系统不成熟、人工喂养、肠道菌群失调、机体防御功能差和摄入食物较多增加肠胃负担等因素属于婴幼儿腹泻病非感染性因素。杨炯贤建议，当家中孩子出现消化系统疾病时，不要“因噎废食”，要针对不同病因、年龄进行规范化诊疗。此外，保证儿童正常生长发育，预防大于治疗，家长们可做好预防接种及前期的营养、保健工作，使儿童少生病。

“0至3岁的婴幼儿肠道菌群是从婴儿时期开始被‘编程’的，从1岁左右，婴儿菌群开始向成年菌群转变，3岁左右即可完成转变过程。”江南大学食品学院教授王刚说，生命早期的肠道菌群对婴幼儿生长发育和免疫、代谢、神经发育具有重要作用，且婴幼儿早期肠道菌群健康微生态一旦建立，将有利于抑制人体肠道致病菌、有害菌的分布和促炎细胞因子的产生，进一步保障婴幼儿健康。他建议，3岁以内的健康孩子不用额外摄入大量益生菌，但如果出现消化道问题或健康问题并需要益生菌干预，可在咨询专业医生后，在婴幼儿食品菌种中选择并摄入适当的益生菌、益生元或具有缓解肠应急综合征、改善便秘等作用的后生元，以期帮助婴幼儿形成健康的肠道微生态。

当前，益生菌品类繁多且定位各异，适用年龄界限及效果往往模糊不清，家长们亟需能精准解决宝宝过敏、消化、情绪等问题的产品。阿里巴巴天猫国际母婴营养品负责人双阙介绍说，近年来，母婴消费者精细化喂养意识逐年提升，对分龄营养品需求强烈，“分龄营养”已成为母婴营养品行业的未来趋势，“以年龄和功效为导向做适配”也已成为母婴用户及品牌的共同追求。

“婴童肠道环境脆弱，饮食结构的变化易引起其消化力下降，导致积食、食欲不振等一系列症状，甚至会影响其生长发育。儿童期的营养均衡，能够为宝宝打下一生健康的基础。”inne研发顾问、儿童营养专家说。