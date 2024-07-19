大暑时节 吃什么最解暑？

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大暑，夏季的最后一个节气，正值“三伏天”的“中伏”前后，是一年当中日照最多、气温最高、湿气最盛的时期，人们容易受到暑气湿邪的侵袭，导致乏力疲倦、食欲不佳。面对炎炎夏日，怎么吃能解暑？有什么养生要点？人民好医生《个人健康手册（二十四节气·大暑篇）》为您进行解答。

喝点粥——清热解暑

炎热使人的代谢能力相对较差，汗液分泌较多，最易损伤阳气。可以适当多喝粥和汤，补充水分体液，还可清热消暑。

在大暑节气，可以选择绿豆粥、大馇子粥、小米粥、西瓜翠衣粥、薏米小豆粥等，这些食材都具有补气清暑、健脾养胃的功效。汤类可选择绿豆汤、冬瓜汤、银耳百合粥、萝卜汤、丝瓜汤等。绿豆汤清热解毒，止渴消暑；冬瓜汤养胃生津，降胃火；银耳百合汤可滋阴润肺，养颜暖胃。

吃点瓜——祛火祛热

盛夏是时令瓜果大量上市的季节，瓜类含水量高且富含矿物质和维生素，能有效补充夏日流失的大量水分和营养物质，具有清热祛暑，生津止渴的效果。而且生吃、炒制、熬煮等烹调方式也层出不穷，可以为夏季的餐桌提供更为多样的选择。

冬瓜、丝瓜、南瓜、黄瓜和苦瓜都属于瓜茄类蔬菜，建议这类蔬菜每天的摄入量在100-150g左右。而西瓜属于水果，味道香甜，水分足，可以满足夏季人体对于水分和微量元素的需求，建议的进食量在300-500g左右，尽量避免冰镇食用。

吃点苦——健脾开胃

夏季如果胃口不好，可以多吃点苦味食物，苦味食物中所含的生物碱因具有消暑清热、促进血液循环、舒张血管等药理作用，是夏季大暑的天然养生品。

常见的苦味蔬菜包括莴苣、生菜、芹菜、茴香、香菜、苦瓜、萝卜叶、苔菜等。不过，苦味食物摄入要注意适量，否则容易伤胃。

大暑时节饮食应以清淡为主，以下几类食物建议少吃：

少吃寒凉——脾损胃耗

如常吃生冷食物、常饮冷饮，就会损伤脾胃。生冷食物多属寒性，寒与湿互结，就会使脾损胃耗，导致泄泻、腹痛之症发生。夏季切莫贪凉大量饮用冰水，建议饮用常温水，水温以10-40℃为宜。

少吃油腻——消化不良

气温升高，出汗增多，唾液、胃液等消化液分泌减少，胃肠道的蠕动减弱，消化功能下降，过食油腻可能导致消化吸收不良。应以少油易消化的食物为主，多采用凉拌、蒸煮、烩等方式烹调。

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