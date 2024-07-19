工作间隙试试这3组动作 缓解肩颈背部酸胀

由于长期伏案工作，身体大多数时间都处于极度紧张和僵硬状态，“腰酸背痛、脖子僵硬”几乎成了办公一族的通病。温州市中医院骨伤科主治中医师吴峰淼在接受采访时表示，采用强度较低的伸展运动和拉伸，可以帮助减少肩颈背部僵硬感和酸胀感。

吴峰淼为大家介绍了以下3组动作：

颈部后缩与旋转

身体坐正、放松、保持不动，眼睛平视前方，整个头部缓慢向后平移，后缩到最大范围。保持后缩姿势5秒，适当头部后仰，缓慢向左、向右转动至最大幅度，保持3秒。重复10次为一组，一天3组。

颈部拉伸

一手拉住椅子以固定肩部。颈部放松，缓慢侧头至最大幅度后适当旋转并抬头向后上。另一手绕过头顶置于耳上，下压头部至颈部感到紧绷，保持5秒。身体回正，缓慢侧头至最大幅度后适当旋转并低头向前下，另一手绕过头顶置于耳上，轻轻用手下压至颈部感到紧绷，保持5秒。单侧结束后，换边重复进行。过程中勿耸肩及身体侧弯。双侧各重复15次为一组，一天3组。

肩背部拉伸

双手十字交叉置于枕后，向前环抱护住颈部。利用椅背做支点，顶住后背部，上半身向后靠，下压拉伸，保持5至10秒。重复10次为一组，一天3组。