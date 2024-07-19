捋一捋老祖宗的医学发明

如果不是白纸黑字印在古籍上，今人很难想象，老祖宗竟然给我们留下那么多保健良方，比如陈芥菜卤。

话说明代常州天宁寺，有许多大缸，缸中放着芥菜，经过日晒夜露，使芥菜霉变，长出绿色的霉毛来，长三四寸。僧人将缸密封，埋入泥土之中，要等到十年之后方能开缸应用。经过这么长的时日，缸中芥菜已经完全化为水，连长长的霉毛都不见了，这就是陈芥菜卤。

寺庙僧人用这种陈芥菜卤干啥呢？治病，专治高热病症，如小儿“肺风痰喘”（小儿肺炎）以及化脓性呼吸系统疾病。这一点，已为医界所证实。比如，清代医家顾元交撰写的《本草汇笺》中说：“治肺痈，用百年芥菜卤久窨地中者，饮数匙立效。其义以芥菜辛温，得盐水久窨之气，变为辛寒，辛寒散痰热，芥菜主通肺也。”

这几句不好懂？沪上名医陈存仁（1908年—1990年）在他的《被忽视的发明》一书中说，这就是中国早期发明的“青霉素”啊。

也就是说，在青霉素1928年被英国科学家弗莱明发现前，这种名为“陈芥菜卤”的中药在古代中国各地的大寺院中，就被广泛用于赠贫济病了，其发酵制作与青霉菌的培养过程极为相似。

陈存仁在书中记载这件事，不是为了和西医争“发明权”以抬高中医身价。被誉为“中医才子”的陈存仁对西医十分赞佩：“我也赞美西方医学能开脑，能换肾，还能换心。这种情况的确是西方医学的莫大成就。”之所以用中西对照的方法，以中国药物的发明这一自然科学论题为主线，来证实西方医药上的若干重大发明与中医药有千丝万缕的联系，从而说清楚中医在世界医学史上所作的巨大贡献和所处的重要地位，是因为“我们不能妄自菲薄，以为中医药不合科学；相反，我们应奋起直追，搜索我们祖先的发明，作出新的贡献”。

为达到这一目的，陈存仁从古籍的中梳理出大量“泽被后世”的发明，分门别类，旁征博引，用轻松的笔调，一一写出。

比如讲中国麻醉剂时，除了大家耳熟能详的华佗麻沸散外，陈存仁从《外科准绳》《玉堂闲话》《石室秘录》《资蒙医经》等书中，找到了5段中医麻醉的文献记载。由于他本人就是名医，因此，能从药理角度进行比较分析：“曼陀罗花，向来用作植物性麻醉药……后人发现麻醉力最强的是曼陀罗花子……近世中医外科手术上用到麻醉剂，都以曼陀罗花子为主要药物。日本人也认为曼陀罗花子的麻醉效力不会引起副作用，因此日本有名的外科专家华冈青洲着意研究，已有成就。”

更有意思的是，在略显严肃地讲述完古籍上的麻醉方法后，陈存仁把视线投向了民间文学，引用扬州评话大家王少堂讲述“武松十字坡打店”遇见孙二娘下蒙汗药一节，作为插曲。看似旁逸斜出，其实是把中医药的发展放置在广阔的社会文化生活中，将常人难以想到的丰富的社会层面、文化价值揭示出来，让人读后回味不已。

就这样，《被忽视的发明》把老祖宗在优生学、药物学、生理学、荷尔蒙疗法、消毒防腐法、免疫疗法、物理疗法、针灸疗法、伤科与推拿术、病理解剖学、养生学、化学疗法等领域留下来的宝贝们，一一检视，拂去尘埃，放出了耀眼夺目的光彩。

当过上海虹桥疗养院院长的丁惠康，早年在德国柏林大学进修医学博士学位。取得博士学位时，除了论文之外还要经过口试。考试委员是一个汉学家，问了他一个问题：“深呼吸的发明是起源于中国，你知道发明者是何人？”

丁惠康对于外国医学史熟得很，但对中国医学上的发明一无所知，竟然答不出这个问题，结果面试不及格，要再读半年，重行面试。

为此，小丁急急乎写信询问父亲丁福保。丁福保是中国近代著名藏书家、医学家，他回信说：“这是发明于庄子，古称吐纳。”到重行考试时，那个考试委员又问了他3个问题，包括之前他答不出的深呼吸问题。丁惠康就根据父亲的说法，答说：“深呼吸发明于庄子。”于是考试通过，博士学位证书到手。