假日餐饮增长快 个性体验成趋势

国家统计局数据显示，上半年，全国餐饮收入26243亿元，同比增长7.9%，高于社会消费品零售总额3.7%的同比增速，延续了增长态势，展现出较强的发展活力。

餐饮企业创新经营模式。中国饭店协会观测到，上半年，在元旦、春节、“五一”、端午等假期带动下，假日餐饮消费规模增长较快，特别是在假期首日达到峰值，餐饮业的“假期效应”与“假期首日效应”进一步凸显。年轻消费群体更加注重个性化、生活仪式感和情绪价值，节日、纪念日、赛事活动成为拉动餐饮消费的增长点。餐饮企业积极挖掘消费新空间，打造露营餐饮、“摆夜市”、美食文旅等个性化消费新场景，增强消费者体验；地标美食、地标食材成为打造特色产品的有力抓手；“国潮”美食、文化主题饭店、绿色饭店、绿色餐饮等新消费模式愈发受到关注；特色小吃、具有较高性价比、自选自助大众化平价类产品受到热捧，在新增餐饮企业数量中占比高。餐饮企业积极应对市场变化，促进了餐饮消费的稳定恢复。

政策支持作用持续显现。3月，商务部等9部门出台《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》，重点从提升餐饮服务品质、创新餐饮消费场景、增强餐饮业发展动能等方面，提出22项具体措施。5月，市场监管总局等8部门发布《关于进一步优化政务服务提升行政效能推进“高效办成一件事”的实施意见》，推动高效办理开办餐饮店“一件事”，大力优化营商环境。6月，国家发展改革委等5部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提出要发展餐饮消费细分领域，同时支持餐饮消费智能升级。中国烹饪协会认为，相关部门出台的惠企政策，可缓解餐饮行业经营主体压力，促进餐饮业高质量发展。

与此同时，一些餐饮企业出现了“增收不增利”“假期前后人流量差异较大”“流量跟风”“昙花一现”等情况。暑期来临，中国饭店协会会长陈新华预计，在旅游市场的带动下，餐饮行业将再迎小高峰，而旅游市场的下沉也将激发县域餐饮经济潜力；暑期亲子家庭游客及年轻游客将成为县域餐饮主要客群，消费者将更加期待健康、美味且兼具性价比的特色佳肴。陈新华建议，餐饮企业积极拓展社区服务板块，尤其是主营中高端产品的企业，不妨积极尝试“下探”，打造更多大众化、日常化的产品；紧抓本地特色，打造特色化和差异化的消费体验，提高供给质量，加强服务能力，变“网红”为“长红”，转“流量”为“留量”。中国烹饪协会建议，餐饮企业既要积极了解政策动态，用足用好惠企政策，又要不断创新，适时推出夏季特色菜品，吸引更多消费者。