把健康理念融入城市治理

一大早，在甘肃省金昌市金川区新华村，崔玉寿起床看了看窗外，几家邻居正在房顶忙着装太阳能取暖设备。作为村中第一批安装此设备的用户，去年冬天，在《金昌市乡村清洁条例》的支持下，崔玉寿就彻底淘汰了土炉子生火取暖的方式。

这份条例中提出的“在农村地区大力推广清洁能源使用”，就源于健康评估工作提出的建议。新华村社区工作委员会主任赵宏学作为市人大代表，全程列席参与，并监督实施。

2021年，金昌市被全国爱国卫生运动委员会办公室、健康中国行动推进办公室确定为全国健康影响评估制度建设试点城市。三年来，当地建立健康影响评估工作流程和路径，坚持预防为主，精准指导相关政策实施和项目建设，城乡建设水平不断提升。

“凡是以市政府名义发布的行政规范性文件和由政府投资的重大工程项目，在进行合法性审查或环境影响评价前，都要报市健康影响评估制度建设试点工作领导小组办公室，组织实施健康影响评估。”金昌市爱国卫生运动委员会办公室主任张菊英表示。

“原来的土炉子容易产生烟尘和有害气体，列席评估会议时，我就着重关注清洁能源的使用情况。”赵宏学说，不少人大代表、政协委员等提出相似意见反馈，最终被采纳。

现在，新华村已经有将近200户装上了太阳能取暖设备，其中，政府出资90%，还免费为每户装了100平方米的内墙保温设施。

金昌市市长、市爱国卫生运动委员会主任王方太表示：“金昌以健康影响评估制度建设为抓手，将其融入全市经济社会发展全过程，并且将它纳入《金昌市行政规范性文件管理办法》，确保政策制定的合法性、可行性和科学性。”

为了提升健评工作的科学性，金昌市打造健评人才队伍。其中，由12名国内高校专家领衔，13名金昌市学科带头人主要参与，连同72名来自全市26个行业领域中的技术骨干，共同形成了健康影响评估专家智库。

参与健评工作的力量来自方方面面，构建了“政府主导、部门联动、社会协同、人人参与”的多元共治格局。如何高效集中不同领域的意见建议？数字化成了答案。

点开金昌市健康影响评估线上管理平台，“提案管理”“数据处理”等模块有序排列，广州路街道社区服务中心主任张有海点击自己关注的《金昌市市政消火栓管理办法》，就能看到提交登记、筛选界定、分析评估、报告建议和建议提交等步骤，每一个步骤下都有详细数据，可以即时查看和参与讨论。

“社区工作忙一些，不一定能赶上合适时间去参与健评的每个环节。”张有海说出了此前的担忧。去年开始，线上管理平台推出后，金昌逐渐建立起“网上办、联合议、专家评”的评估机制，实现了精准评价全流程、学习培训全方位、结果成效全跟踪，审查时效更高。

金昌市委书记王钧表示：“金昌积极开展健康影响评估制度建设，推动全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，构建共建共治共享的社会健康治理格局。”

《 人民日报 》（ 2024年07月19日 14 版）