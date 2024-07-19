重庆出台医疗机构转诊管理办法

本报重庆7月18日电 （记者王欣悦）为了进一步完善分级诊疗制度，规范重庆市医疗机构转诊行为，近日，重庆市卫生健康委、市中医药管理局、市疾控局联合印发了《重庆市医疗机构转诊管理办法（试行）》（以下简称《办法》）。

《办法》明确，医疗机构转诊应当遵循知情同意、分级诊疗、综合权衡、资源共享、连续治疗原则，一般常见病、多发病、诊断明确的慢性病、康复期患者在基层医疗机构诊治，疑难病、危急重症在二级以上综合性医院或者专科医院诊治。

转诊怎么转？《办法》指出，医疗机构应当建立转诊绿色通道，并加强对转诊患者病情及后续治疗的沟通联系。转出医院及时与拟转入医院取得联系，沟通患者相关信息，拟转入医院得到信息后第一时间主动联系患者，明确患者意向，交代转入注意事项，追踪转诊进程，提高转诊效率。对转诊入院的住院患者，在患者住院期间，转入医疗机构可以邀请转出医疗机构的转诊医生参与病例讨论。《办法》还规定，发生突发公共卫生事件和重大伤亡事件时，全市各级各类医疗机构应当按照卫生健康行政部门的要求进行救治、会诊和转诊，最大程度保障患者健康权益。

《 人民日报 》（ 2024年07月19日 14 版）