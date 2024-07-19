“健康方舟”为小岛居民送医送药

近日，浙江省舟山市“健康方舟·生命守护”巡回医疗行动正式启动。44支市、县、乡三级巡回医疗队伍，以“健康方舟”巡航为载体，把医疗服务送到小岛居民身边。这是舟山市推进海岛巡回医疗服务全域覆盖的重要举措。

舟山岛屿众多，医疗资源不平衡现象长期存在。随着城镇化的推进，部分偏远小岛和偏僻乡村居住的多为老年人，就医行为不仅频繁，而且对优质高效的医疗服务有较大需求。近年来，舟山市积极推进卫生健康领域基本公共服务均衡、普惠和一体化发展，结合实际，深入实施“健康方舟·生命守护”巡回医疗行动，建成了“乡镇保基础、县区提质量、市级重专科”分级互补的巡回医疗服务保障模式，切实满足偏远小岛群众日益增长的健康需求。

全市域覆盖，补上海岛医疗资源短板

不久前，“健康方舟”巡回医疗船来到岱山县衢山镇鼠浪湖岛。船上搭载了医疗车、诊疗设备以及专业医务人员。

“以前，我们看病或体检需要去县政府所在的岱山岛或市政府所在的定海本岛，一趟至少要一天时间，开销也很大。这次，‘健康方舟’把医疗服务送到家门口，真是太方便、太暖心了。”舟山鼠浪湖码头有限公司职工丁杰说。

历届舟山市委、市政府都把破解小岛居民看病难列为民生实事项目，通过打造红十字流动医院、建设海岛健康小屋等方式，积极创造小岛居民在家门口就医的条件。

今年以来，舟山市卫健委积极谋划，以“远有所系、病有良医”为目标，通过海岛巡回医疗行动，打造“健康方舟·生命守护”品牌，不断提高偏远海岛群众公共卫生服务的可及性、便利性和均等化水平，形成了具有舟山特色的海岛巡回医疗服务模式。按照“服务重心下移、优质医疗资源下沉”的原则，全市共设置巡回医疗点165个，其中固定巡回医疗点61个、流动巡回医疗点104个，在全市范围内开展以住人小岛和偏远渔农村为服务重点的市域巡回诊疗服务，确保全域覆盖不遗漏。

“健康方舟”频繁出现在舟山偏远海岛，为海岛居民送去药品，开展义诊咨询和健康体检等服务。舟山市卫健委三级调研员金秀国介绍：“今年上半年，全市已开展三级巡回医疗服务1021场次，参与医务人员2240余人次，覆盖偏远海岛、乡村（社区）76个，通过诊疗、体检服务群众2.7万余人次，直接减免当地患者诊疗费用9.2万余元。”

统一化管理，保障海岛巡回医疗品质

在实现海岛巡回医疗服务全域覆盖的过程中，舟山市还全力推动巡回诊疗工作管理统一化。为此，相关部门统一购置巡回医疗车，配备便携式B超、心电图机、尿液分析仪、便携式血液分析仪等仪器设备。同时，从提供适宜的基本医疗和中医药适宜技术服务，扩展到健康教育、重大慢性疾病筛查、城乡居民健康体检等，逐步增加巡回医疗服务项目。

在海岛巡回诊疗中，义诊医生现场解决不了的病情，还能戴上“5G+AR”眼镜，邀请舟山本岛乃至杭州的专家同步会诊，让群众在家门口享受专家服务。

前不久，在一次登步岛巡回医疗现场，大岙村年近八旬的韩雪琴老人因为胸闷，接受了浙大邵逸夫医院专家的远程问诊。远在杭州的专家实时查看检查影像，询问患者症状，由此提供更准确、专业的诊断。“视频时医生说并无大碍后，我心里踏实多了。”韩雪琴说。

近年来，高职称的名医名师不断加入巡回医疗队伍。他们跨越山海来到偏远小岛，通过与患者面对面交流以及现场检查，更有针对性地给出诊断意见，并下达医嘱。参加医疗卫生“山海”提升工程的省级医疗专家，还根据条件适当开展日间手术，受到群众热烈欢迎。

舟山市卫健委党委书记、主任徐方明介绍，“健康方舟”巡回医疗服务目前已实行设施设备、服务项目、标志标牌、巡回频次和服务时间统一，并与医保实时打通，群众看病享受基层医疗机构报销比例。

强化“一岛一方案”差异化服务路径，为离岛、悬水小岛居住群众，特别是60岁以上老年人提供健康监测、远程会诊、应急救治、药品配送、义诊咨询等服务。在此基础上，舟山市持续丰富“健康方舟”服务内涵，将服务人群扩大至驻地企业员工、驻舟部队官兵等，努力通过巡回医疗、送医上门，让偏远海岛和渔农村地区群众在家门口就能看上优质专家号，显著降低他们的就医成本。今年上半年，全市巡回医疗服务已为群众减负160余万元。

高频次服务，守护海岛群众身体健康

除了在巡回医疗服务的体制保障、服务内涵、质量管理等方面下功夫，舟山市卫健委还想方设法提升服务频率。

“医生，我最近常感觉头晕，有时白天感觉很困，半夜又睡不着……”在衢山岛小东岙，年过六旬的刘满娣向前来开展海岛巡回医疗服务的医务人员讲述了自己的症状。上了年纪的海岛居民，身体或多或少会出现异常。但由于当地缺乏诊疗设施，他们也没有经常性出岛去大医院检查治疗的条件，很多人都不将异常看作是“病”，甚至因此耽误了最佳诊疗时机。

要真正守护好海岛居民群体的健康，需要高频率的流动服务。为此，舟山市明确，固定巡回医疗点提供服务频次不少于每月4次，市、县流动巡回医疗队服务频次不少于每月1次，并根据需求适当增加。

在六横岛龙山村，舟山医院巡诊团队不仅为当地村民开展常规诊疗服务，还为多名独居且行动不便的老人上门诊疗、送药。“以前，很多检查只能去本岛大医院做，老年人去一趟也不容易。现在，医生们经常带着设备到家门口来为我们做检查，六横镇卫生院一般一周来五六次，舟山医院至少一个月来一趟，真是太好了。”龙山村村民张锋说。

不断深入的海岛巡回医疗服务越来越受偏远海岛群众的欢迎。与去大医院就医相比，这里减少了挂号、排队等环节，减少了交通食宿等费用，极大方便了那些行动不便、收入不高又急需医疗保障的海岛老年人。群众对该项服务的满意度不断上升。

徐方明介绍，未来，舟山市将继续围绕让海岛居民就医更便利的目标，统筹整合全市各级医疗资源，常态化、制度化推进“健康方舟”巡回医疗服务行动，确保这项医疗惠民服务全域覆盖，不断增强基本公共服务均衡性和可及性。

《 人民日报 》（ 2024年07月19日 14 版）