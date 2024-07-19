城市更新要尊重人的需求

推动老旧小区加装电梯，“见缝插绿”建设口袋公园，贴心布局“小修小补”便民服务，精心培育旧厂房“长出”新业态……近段时间以来，宁夏多地加快城市更新的脚步，聚焦群众所思所盼，从群众现实需要出发，带动生活品质不断升级。

城市就像一个有机生命体，有着自己的发展周期。城市更新，就是新陈代谢的过程。城市更新合理有序，就能保持自身结构、组织、功能的协调，维持足够的活力。从现实来看，城市更新一般集中在老旧城区，这里往往处于人口老龄、住宅老旧、设施老化“多老叠加”的状态。老城虽老，却承载了城市的记忆，彰显着城市的气质，不能简单粗暴地推倒重建，而要在保留历史文脉的基础上进行升级改造，让老城区积极适应城市发展新形势，与城市新的发展融为一体，实现有机更新、向新而行。

“城，所以盛民也。”老旧小区散落于城区的各个角落，但每个城市的小空间、小角落，都装着老百姓的大生活。习近平总书记在宁夏考察时强调，“把为居民群众的服务做深做细做到位”“积极推进城市更新，加强老旧小区改造”。老房子加装电梯，低楼层住户反对、高楼层住户支持，如何让居民都满意；有限空间里，既要停车位，又要绿化，该怎样布局……将这些问题考虑得周到一些、琢磨得细致一点，功夫下到了，群众的感受就会大不相同。

城市更新一头连着城市发展，一头连着民生福祉。要想把老旧小区改造这样的民生实事做到群众心坎上，就得勤走、多听、善问，精准发现矛盾和问题。空间有限、资源有限，如何在有限范围内进行微改造、精提升，则要拿出绣花功夫，提升精细化治理能力。与硬件环境改善相比，城市软件环境提升更为重要，快不得也急不得，要秉持系统思维，下大力气解决好新与旧、破与立、形与魂等问题。多站在群众需求的角度考虑问题，多在细节处主动向前迈一步，才能做好城市建设的大文章，让我们的家园更加美好、更加宜居。

“人民城市人民建、人民城市为人民”，城市因人而变，方能更美。向着宜居、韧性、智慧的目标迈进，着力践行人民城市理念，积极实施城市更新行动，把最好的资源留给人民，用优质的供给服务人民，让人民群众生活环境更好、生活品质更高，我们的城市必将更具魅力，也会更有活力。

（摘编自《宁夏日报》，原题为《城市因“人”而变，方能更美》）

《 人民日报 》（ 2024年07月19日 05 版）