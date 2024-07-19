更好畅通消费品以旧换新循环

扫描二维码，即可通过平台预约家电回收，待回收完成后，便能领取消费券，用于购买新家电。前不久，贵州推出“一码贵州·便利回收”二维码，集成多项功能，让消费者能享受到“购、送、拆、收”全链条、高效、便捷的以旧换新服务。这样的举措，为推进以旧换新提供了有益启示。

以旧换新政策出台以来，地方政府、家电企业、销售平台等纷纷推出形式多样的活动，成效逐步显现。数据是有力的证明。今年前5月，主要电商平台家电以旧换新销售额同比增长超八成。也要看到，以旧换新，还有很大潜力可挖。让消费者“去旧更容易、换新更愿意”，仍需持续发力。

收旧是换新的重要前提。消费者换新意愿强不强，既与消费品能否满足消费者多样化、个性化的消费需求相关，也跟回收渠道是否便利有直接关系。家住上海浦东的王阿姨，一直想要重新装修住了30年的老房子，但是家里的旧电器怎么处理，成了一大难题。最近，小区设置了家电回收服务点，问题迎刃而解。从加快回收网点建设，到引导回收企业提供上门回收便民服务，再到通过“互联网+回收”为消费者提供更多便利，不断优化体验，提升“去旧”便利度，才能更好激发消费者“换新”意愿。

二手商品是典型的非标商品，在使用损耗程度、使用时间长短等方面各不相同，因此，在估值上会有所差异。然而，现实中，由于缺少相关标准，旧家电等的估值往往很难做到综合考量，这影响着消费者以旧换新的积极性。江苏省消费者权益保护委员会前不久开展的一项调查显示，超七成消费者愿意参与以旧换新，但旧品回收价格估值低成为许多人的顾虑。消除这一顾虑，需要构建更加透明的旧商品价值评估体系，这也是让“去旧更容易”的内在要求。此前，商务部等14部门印发的《推动消费品以旧换新行动方案》明确提出，制定实施“老旧汽车估值评价”等相关标准，“加快制修订废旧家电估值评价规则”。这有利于发挥标准对以旧换新的牵引、带动作用。

放在全生命周期的视角来看，让“去旧更容易”，还要跳出来看“去旧”。今年5月，在国家发展改革委、商务部等单位指导下，相关电商平台联合超1.7万个家电家居商家和50余家循环拆旧企业，共同发起“以旧换新绿色行动”。未来，该平台上超10万款家电家居商品将拥有专属溯源码，从销售、回收、拆解到再利用等全程可溯源。这既有利于防范二手商品非法倒卖和拆解，也有助于推动建立数字化、智能化的回收网络体系，提升以旧换新的效率。这启示我们，着眼回收利用全过程，强化改革创新引领，打通卡点堵点，方能更好畅通消费品以旧换新循环。

推动以旧换新，消费者可以实现产品升级，家电等企业能扩大销量，回收端则能推动资源再生利用，无疑是一举多得的举措。顺应消费新形势新趋势，以畅通循环为驱动，逐步建立“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制，以旧换新将惠及更多消费者，也将为经济高质量发展注入更强动力。

《 人民日报 》（ 2024年07月19日 05 版）