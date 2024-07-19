三伏贴开贴，这些事项要了解（健康中国 奋发有为）

程 硕作（新华社发）

7月15日为入伏首日，浙江省湖州市德清县洛舍镇卫生院护士在给村民贴三伏贴。

赵 宁摄（人民视觉）

“一入三伏，上蒸下煮。”7月15日是入伏第一天，意味着一年中最炎热的“三伏天”正式开始。

入伏前后，全国各医疗机构启动三伏贴贴敷服务。三伏贴是否人人都能用？怎么贴最有效？贴三伏贴有哪些注意事项？对此，首都医科大学附属北京中医医院多位专家进行了解答。

扶阳祛寒，“冬病夏治”正当时

入伏第一天早上8时许，北京中医医院呼吸科、耳鼻咽喉科、儿科等门诊迎来不少前来贴三伏贴的患者。记者在呼吸科诊室看到，医生仔细询问一位老年患者的情况后，麻利地将3个大小相同、带有药剂的圆形穴贴分别贴在患者的3处穴位上。“我年年都来贴三伏贴，感觉效果挺好。”79岁的李先生说，他有支气管炎的老毛病，一到冬天支气管炎容易发作，咳嗽得厉害，自从贴了三伏贴，他的咳嗽明显减少了。

“三伏贴是中医传统疗法中一种特殊的穴位贴敷法，源于其独特的‘冬病夏治’理念。”北京中医医院副院长杨国旺介绍，“冬病夏治”是我国传统医学的重要特色，中医认为“春夏养阳，秋冬养阴”，三伏天是一年中最炎热的时期，此时人体阳气旺盛，经络通达，气血充沛，利用这一有利时机将三伏贴敷贴于特定穴位，能最大限度地祛风散寒，补益人体阳气，调整人体的阴阳平衡，预防旧病复发或减轻其症状，达到防治冬季易发疾病的目的。

什么是“冬病”？杨国旺介绍，“冬病”一般指冬天容易发作或加重的疾病，中医学上根据“冬季易发病，夏天易缓解”和“感寒加重，遇暖减轻”的特点，将这类疾病统称为“冬病”。“冬病”最多见于呼吸系统疾病，如慢性支气管炎、支气管哮喘、慢性阻塞性肺病、慢性鼻炎、慢性咽炎、反复感冒等。由于人体肺脏通过鼻、气道与自然界直接相通，外界空气的冷暖、燥湿等环境变化直接影响着肺脏功能。一旦得了肺病，肺脏的防御功能降低，鼻、气道、肺泡等肺系组织不能耐受环境空气温度、湿度的变化，就很容易出现咳、痰、喘等呼吸症状，所以呼吸系统的疾病在冬病中最为常见。

是不是所有人都能贴三伏贴？

“三伏贴有特定的适用人群，并不是所有人群都适合，它也不能包治百病。”北京中医医院呼吸科副主任医师孟广松提醒，贴敷前应让专业的中医医生辨明患者体质和疾病性质，判断能否进行贴敷。三伏贴适用于秋冬季易发作的慢性呼吸系统疾病及过敏性鼻炎患者，也适用于小儿、老人（60岁以上）体虚易感冒、反复咳喘（呼吸道感染）者。同时，需符合中医辨证属阳虚为主，或寒热错杂以寒为主的患者。

“三伏贴不是‘万能贴’，它也有禁忌人群。”北京中医医院耳鼻咽喉科副主任医师韩金帅提醒，对于各种发热性疾病，多种感染性疾病的发热期及活动性肺结核者，咳吐黄色浓痰、咯血或易出现口腔溃疡等内火较重者，贴敷部位的皮肤有创伤、溃疡、感染者，对敷贴药物或敷料成分过敏者，妊娠期妇女、皮肤过敏、瘢痕体质者，不建议进行三伏贴贴敷治疗，或在医生指导下应用。

“需要注意的是，‘冬病夏治’不能替代其他治疗。”杨国旺提醒，正在接受相关治疗的慢性病患者在进行“冬病夏治”期间不能盲目减药、停药，以免导致疾病加重。

趁热打“贴”，年轻人青睐中医养生

据介绍，今年的三伏天是7月15日至8月23日，共计40天，按每10天为一伏计，共有4个“伏”。

“今年的三伏天有4个伏，属于‘加长版’。”杨国旺介绍，相应的，今年一包完整的三伏贴共有4份，每份包含3贴。贴敷时间为每伏任何连续3天均可，每天1次，每次贴敷3个穴位，成年人每次贴敷6至8小时，每伏间隔7天。根据个体差异，贴敷时间也可以做适当调整。

贴三伏贴时，常有人出现贴漏的情况，这时该怎么办？“如果错过一两贴没关系，后续补上就行。”杨国旺说，不过三伏贴讲究时令性，建议最好每伏连续贴敷三贴。

据介绍，在“春夏养阳、秋冬养阴”中医传统理论指导下，北京中医医院荟萃多位名老中医经验，研制防治慢性咳喘疾病的外用三伏贴“温阳化痰穴贴”，其基本药物组成为炒白芥子、细辛、百部、白芷、醋五味子、冰片，可常温下保存，用时除去衬纸和边胶，直接敷贴即可。截至目前，“温阳化痰穴贴”已经连续13年作为北京市“冬病夏治三伏贴”专项工作指定用药，为全市700余家医疗机构提供服务。

贴了三伏贴，什么时候能看到效果？

“很多人关心，贴了三伏贴后，作用是否很快能显现？由于三伏贴属于‘冬病夏治’，这就决定了它的效果呈现往往具有延后性。”杨国旺介绍，多年的临床观察及研究发现，连续3年以上使用三伏贴的效果较为显著。因此，中医一般建议三伏贴最好连续贴3年，以保证治疗的连续性，对调整机体免疫力、减轻病症等能发挥更好的效果。

在北京中医医院三伏贴诊区，记者看到候诊者里有不少年轻的面孔。“我这是第二年来贴三伏贴了，我有过敏性鼻炎，去年贴完感觉有缓解，今年就继续来贴。”28岁的陈女士说，她和一些朋友分享了自己的经历，有的朋友也决定试试三伏贴。

“自夏至开放‘三伏贴’服务预约以来，截至目前已经有近4万人通过线上预约。我们做过统计，贴三伏贴从人群分布来说，以前更多集中在中老年人、儿童群体，现在年轻人的占比越来越高。”杨国旺表示，随着生活方式的变化，年轻人在身体调养方面有了更高的需求，越来越重视养生。近年来，越来越多的年轻人选择中医药调理身体、选择中药代茶饮等，“看到这些现象我们很欣喜，这意味着传统中医药正受到大家的认可，我国博大精深的中医文化会得到进一步弘扬。”

取穴需准，自行贴敷不建议

从网上买三伏贴自行贴敷靠谱吗？

“自行在网上购买三伏贴时，需认准外包装上是否含有‘药准字’或‘药制字’。此外，如果有夸大功效的宣传，比如声称可以治疗各类疾病的，需引起警惕。”孟广松提醒，三伏贴本身是一种药物，贴三伏贴是一种医疗行为，任何药物的使用都建议在医生的指导下进行，以保证安全。尤其是首次贴敷的患者，来院之后医生会先给患者做一个评估，根据自身的体质、症状来选择穴位。对于呼吸系统疾病，三伏贴只需在天突、膻中、大椎、肺俞、膏肓这5个穴位中选择3个进行贴敷即可，一般需要医生根据患者状况进行确定，而有的穴位好找，有的不太好找准，需要医生进行专业指导。网上购买的三伏贴可能也有教程，但自行贴敷未必能找准穴位。因此，建议大家第一次贴敷还是争取到医院，听从专业医生的建议。

对儿童和老年人群体，贴敷三伏贴有哪些注意事项？

北京中医医院儿科主任李敏介绍，儿童使用三伏贴有年龄限制，一般需要2岁以后开始；为避免过敏，儿童一般只需贴2—4小时。若贴敷过程中发现孩子皮肤特别痒，起了皮疹，可能是出现了过敏，就应当暂停贴敷。如果只是皮肤表面轻微发红，属于正常的药物反应，可以再观察一段时间。

李敏建议，家长第一次带孩子到医院贴敷时，建议贴完后先不着急回家，可在医院多待一段时间进行观察，如果有特殊情况可以在院内得到专业处理。此外，贴敷当天应避免带孩子去游泳，避免吃冷饮，饮食不能过于油腻。

对于老人，杨国旺介绍，老年人容易合并慢性基础疾病，例如糖尿病、周围神经病变、心脑血管病变等，特别是血糖控制不理想、皮肤对疼痛刺激不敏感的患者，一旦出现皮肤起疱或破溃，如果护理不当，容易继发皮肤感染或伤口愈合困难，因此这类人群应该在医师指导下和家人陪护下进行治疗，同时建议适当缩短贴敷时间，或根据具体病情慎（禁）用穴位贴敷。慢性病患者需要谨遵医嘱用药，不能因为贴敷有疗效而擅自停用原本使用的药物。

三伏贴贴敷注意事项

1. 小儿、久病、体弱、消瘦者，贴敷时间宜短，并应在贴敷期间密切注意有无不良反应。

2. 贴敷期间，避免电扇、空调直吹，以免影响药物吸收。

3. 贴敷期间，饮食不要过分油腻，也勿贪凉，宜清淡饮食，慎食海鲜、牛羊肉等。

4. 贴敷时不要做剧烈运动，以有氧轻运动为佳，推荐八段锦运动，注意防暑。

5. 三伏贴白天贴敷最佳，注意皮肤反应，如局部出现痒、痛、起泡等剧烈不适反应，可提前去除膏药，并咨询医生。

6. 敷贴后当天可以洗温水澡，清水洗净即可，观察穴贴部位的反应。

7. 贴敷期间，注意避免衣服药贴部位染色，可选择深色类上衣。

8. 贴敷期间有其他不适情况，建议及时到医院就诊。