眼健康的问题，不能光盯着眼睛

屏幕生活、智能设备给我们带来便捷的同时，也为眼健康埋下隐患。为营造爱眼护眼的良好氛围，人民网日前举行了“2024国民视觉健康科普公益行动”，聚焦全年龄段眼健康，分享最新研究成果、临床经验和政策实践，普及科学有效的近视防控策略和方法。

复旦大学上海医学院眼科学与视觉科学系主任孙兴怀介绍，人类接收的信息80%以上通过视觉获取，眼健康影响的不光是眼睛，可能波及全身。视力不好，心情受影响，免疫力会下降，感染性疾病就来了；视力不好，容易摔跤发生意外损伤，担心受伤就少活动，于是代谢疾病就增加……世卫组织曾经做过涵盖70多个国家和地区的调研，发现人最怕的是死亡，其次就是失明。所以眼健康是在生命得到保障的前提下，影响生活质量的重要因素。

眼健康易导致多种身心问题，反之亦然，很多眼科疾病也由其他疾病导致，比如相当一部分葡萄膜炎是全身疾病在眼部的表现。从眼科的发展看，跟神经内外科相关性很大；从解剖结构来看，眼科和耳鼻喉科、口腔科也密切相关；更不要说大家都知道的糖尿病对眼健康的影响。

随着社会的发展，各个学科越分越细，眼科领域也分了十几个亚专科。解放军总院眼科医学部主任李朝辉认为，越分越细与科学治病的精准发展一致，但跟“人是一个整体”背道而驰。他向记者介绍，中医讲究整体，其实西医也在研究整体，现在已经开设了很多MDT(Multi-disciplinary Treatment)门诊。眼科大夫如果孤立到“只会看眼眶，眼球都不懂”的一些亚专业上，跟宏观脱离，肯定没有未来。

无独有偶，中华医学会眼科学分会眼视光学组副组长杨智宽也说道：“去年有幸找到了做脑研究的科学家交流，建议对弱视的研究进一步扩展，不能总关注眼睛，还要关注皮层甚至上丘脑等等。”

说起眼健康，最引人关注的就是儿童视力问题和成人干眼症。记者在此次科普公益活动中获知，尽管儿童近视防控这两年数据已向利好发展，但干眼症却开始日渐低龄化。

儿童出现干眼问题，主诉往往不明确，但还是会有一些症状。例如总眨眼、揉眼，也可能是不爱写作业了，甚至有的孩子不喜欢看电视了，等等。家长要及时关注到这些行为，并进一步诊断是视力下降还是干眼引起的视疲劳。

为什么孩子也会有干眼的问题？首先是读屏时代的必然影响，还有吃甜食多、喝水少、喝碳酸饮料多，导致泪液层级分布可能出问题，泪液破坏也会很多。

南开大学视光科学研究院副院长、天津市眼科医院视光中心主任李丽华特别提醒，还有一个非常重要的原因——很多家长为了近视控制让孩子佩戴塑形镜、离焦软镜等接触镜，却忽视了干眼问题。不止因为镜片的接触，从清洁到消毒以及护理液的成分，各个环节都可能会引起泪液质量的改变。

儿童一旦出现干眼问题，很难自愈。不会表达的孩子如果从轻度干眼发展成中度，甚至会影响到视觉质量、视觉品质，这和防控近视同样需要高度关注。

在逐步进入人工智能时代后，互联网远程医疗技术或可改变一些现状。中华医学会眼科学分会斜视与小儿眼科学组副组长王利华谈到，经常在门诊发现看斜视弱视的孩子年龄大了无法矫正，其中多数是农村的孩子。王利华透露，正在和人工智能专家合作开发儿童视力筛查的模块，用手机就可以实现，“儿童眼保健重点是面向基层”。