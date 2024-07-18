京东超市联合20家母婴品牌推出“拉拉裤免费送”活动

一直以来，普通纸尿裤难换、漏尿的问题总是困扰着很多新手爸妈，殊不知在纸尿裤之外还有“拉拉裤”这种产品，就可以轻松解决这些困扰。

针对此现象，京东超市在7月17日联合20家母婴品牌推出“拉拉裤免费送”活动，为3个月以上宝宝免费提供拉拉裤，让更多育儿家庭体验到拉拉裤的好处。此项活动预计将在2024年内，为60万育儿家庭送出超100万包拉拉裤，这也是京东超市继年初开展“新生儿尿裤免费送”活动后，又一项引领行业持续降低家庭育儿成本的举措。

此次活动期间，消费者前往京东APP，搜索“拉拉裤免费送”，即可到达会场购买低至9.9元的拉拉裤试用装及正装拉拉裤，下单确认收货7天后返等值品牌E卡，还能参与共计100辆奔驰大G儿童车的抽奖活动。

推出拉拉裤免费送活动 让大月龄孩子活动更舒适

随着90后、00后逐步成为主力消费人群，科学育儿、亲子交互更加风靡。在此趋势下，育儿成本日渐高涨，为家庭生育养育减负势在必行。

今年1月，京东超市发起2024降低家庭育儿成本公益行动，首批联合碧芭宝贝、好奇、babycare等母婴品牌，为新生儿和早产儿免费提供纸尿裤，帮助婴幼儿家庭节约开支，提升消费体验。

纸尿裤适合小月龄宝宝，对于大月龄孩子，拉拉裤是更为适宜的选择，不仅可直接穿脱，而且比纸尿裤更贴身有弹性。专业人士称，宝宝3个月以后就可以尝试使用拉拉裤，尤其适合活泼好动、学习走路，以及进行排泄训练的宝宝。

据京东超市销售数据显示，47%的消费者持续给孩子使用纸尿裤，从未尝试过拉拉裤，同时32%的用户在尝试拉拉裤后只买拉拉裤，这也表明拉拉裤相比于纸尿裤，显然对大月龄宝宝来说有着更舒适、更贴身的体验升级，但依然还存在消费者的认知门槛，很多消费者没有尝试过，甚至并不知道拉拉裤。

为让更多父母了解拉拉裤的优势，持续践行降低家庭育儿成本，京东超市在“新生儿纸尿裤免费送”活动基础上，联合帮宝适、好奇、babycare, 碧芭宝贝、露安适、宜婴等20家母婴品牌，升级推出“拉拉裤免费送”活动，让广大家庭了解和体验拉拉裤，并且“免费”承包了家庭的体验成本。

下单确认收货后返等值品牌E卡 还能参与抽奖活动

在京东超市拉拉裤免费送活动中，消费者可以购买到拉拉裤试用装及正装拉拉裤，价格低至9.9元，帮宝适一级帮拉拉裤、好奇小龙裤、babycare山茶花裤等20家品牌超百款拉拉裤可供选择。

参加活动的消费者在购买拉拉裤后，下单返同等金额品牌E卡，相当于享受“0元购”优惠。不仅如此，消费者还能参与抽奖活动，奖池为100辆奔驰大G儿童车。

同时7月17日，京东超市还在北京启动首场拉拉裤免费送线下体验活动，现场不仅有育儿专家为消费者讲解婴儿拉拉裤科普知识，更有丰富有趣的互动活动。此项活动，京东超市后续还将在广州、成都、上海等城市相继举办。

京东超市相关负责人表示，作为消费者首选的母婴电商平台，京东超市将通过拉拉裤“免费送”活动，让更多家长了解到拉拉裤的优势，让大月龄宝宝的日常活动和睡眠更加舒适健康。京东超市也将联合各大母婴品牌致力于降低家庭育儿成本，助力更多家庭获得更好的育儿体验。

京东超市是京东的频道之一，位于京东APP左上角的频道列表，主营食品生鲜、日用消费品。第三方数据及多项用户调研显示，在线上、线下商超中，京东超市市场份额领先，价格最具竞争力，所售商品质量最有保障，各项服务也处于行业领先地位，是亿万消费者购物首选渠道。