人民健康“五进”关爱服务计划走进中国科协

近日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进中国科学技术协会，通过一系列丰富多样的趣味健康知识问答、健康生活产品互动体验、专业健康检测以及由名医“坐镇”的健康咨询等，为职工们送来夏日健康福利。

人民健康“五进”关爱服务计划走进中国科学技术协会

结合前期职工健康需求调研，现场设置了营养膳食站、科学健身站、美丽健康站、健康管理站等多个互动体验环节，每个站点都充满了科技感与趣味性，让职工们在轻松愉快的氛围中学习健康知识，体验健康生活方式。

作为“五进”计划的热门项目，健康管理站的各种健康检测设备前早已排起了队伍。智慧中医辩证检测仪、AI眼底照相机、心理健康自测设备、体检一体机、血压血氧检测仪等“黑科技”，让现场体验的职工直呼神奇。

现场，口腔健康检测服务区域排起了长队，工作人员通过专业设备帮助大家全面了解自己的牙齿状态；科学健身站内，几位职工跟随智能健身镜体验“居家式”健身；美丽健康站同样人气爆棚，通过专业设备，职工们了解了自己的肤质及潜在问题；此外，脐带血科普也引起了大家的浓厚兴趣，让大家了解到脐带血在血液系统疾病等多种疾病治疗中的重要作用。

现场还设置了人民好医生视频咨询体验区，24小时随时在线的医生为职工们解答健康疑惑，提供专业建议。健康体验互动结束之后，为满足职工的健康需求，本场活动邀请了北京大学第一医院急诊、全科医学科主任医师李秀清，中国医学科学院阜外医院内科管委会副主任、心律失常一病区副主任兼医务处副处长丁立钢，北京中医药大学东方医院主任医师谢连娣来到现场，为职工们提供健康咨询服务并给予健康指导。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。