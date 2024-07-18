如何科学防范强对流天气

7月15日至7月16日晨，河南省西南部、中东部出现暴雨，南阳东北部、驻马店西部、漯河、许昌、周口北部、开封南部、商丘西部等地出现大暴雨。河南省气象台7月16日9时升级发布暴雨橙色预警。

河南省应急管理厅提示，近期河南省出现短时强降水、雷暴大风等强对流天气，请公众和生产经营单位做好科学防范。

什么是强对流天气？

河南省气象局首席预报员齐伊玲介绍，强对流天气包括强雷电、短时强降水、大风、冰雹等天气现象，具有强度高、致灾性强的特征。春夏季冷暖空气比较活跃，当它们实力相当形成对峙，就容易触发对流。春夏季午后时段，通常是强对流天气高发期。

那么，我们该如何做好防范？

相关专家提醒，公众需关注当地气象台发布的最新预报预警信息，避免在雷暴大风、雷雨时段外出，远离高耸物体；强降水期间避免进入涵洞、地下通道等易积水处。

如果强对流天气出现时身处户外，应就近躲到有防雷设施的建筑物内，不要在树下躲雨；远离广告牌、电线杆、临时搭建的建筑物；不要在空旷场地撑伞，不要把农具、球杆等物品扛在肩上。易燃易爆物品生产、储存、经营企业要强化防雷电暴雨安全管理。

除此之外，河南省应急管理厅提醒，公众应自觉清理阳台杂物，防止物品坠落。生产经营单位应强化安全防护，大风强降雨期间禁止高空作业。（记者 张毅力）