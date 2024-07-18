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健康“医”点通

这份指南请收好 假期不变“小胖墩”

陈子源

2024年07月18日09:06 来源：人民网

暑假期间，适当的休息对于缓解学习压力十分必要，但久坐少动的生活状态、不合理的饮食结构和不规律的作息习惯都会增加儿童的肥胖风险。如何帮助孩子科学管理体重？为此，人民网采访了深圳市儿童医院内分泌科主任医师赵岫、苏喆。

(责编：王震、吕骞)




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