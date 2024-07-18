县域消费旺的多重启示

茶饮市场有多火热？走在家乡县城的商业街上，大约500米距离内，不仅有两家连锁咖啡品牌店，还有同一奶茶品牌的3家店面，消费高峰时段几个店全都需要排队。

高人气的美妆店、热闹的萌宠店、时尚的网红零食店、新锐的汽车4S店、精致的健身房和瑜伽馆……时髦商品服务持续“下乡”，过去不敢想象，而今势头正旺。甚至冰雪乐园之类投资较大的季节性消费设施，也出现在县域消费场景中。线上购物当日达、次日达，在许多县城已不是什么新鲜事。当前扩大内需，消费增量来自哪里？县乡村无疑是一片极具潜力的蓝海。

我国有2800多个县级行政区、3.8万多个乡级行政区，居住人口众多。统计数据显示，今年上半年，全国农村居民人均消费支出9197元，实际增长7.4%，增速不仅超出农村居民人均可支配收入0.8个百分点，也高出城镇居民消费支出1.4个百分点。一些电商平台的报告也显示，县域市场消费规模已经超过一线城市，并仍在快速增长。县域消费已成为拉动内需、扩大消费的重点领域。

县域市场并不等同于低价市场。老年人走进电影院，小镇青年喝上精致咖啡，县域消费潜力是伴随美好生活需要日益增长而不断释放的。如今县域居民的购物清单上，不仅有洗碗机、智能马桶，还有翻山越岭、漂洋过海而来的榴莲、龙虾、车厘子。从满足基本需求向提升生活品质升级，从实用型消费为主转而寻求个性化、多层次、品质型消费，县域居民不仅消费能力在增强，消费理念、消费品质也在逐步向大城市居民看齐。创新消费场景，增强消费能力，改善消费条件，促进消费升级，县域消费潜力就能进一步释放。

商机总会留给有洞察力的人。有的电商平台和连锁品牌，不断布局下沉市场，在激烈竞争中实现了突围。健身、国潮等新型消费生根发芽，商超、服饰、美食等传统消费领域开出新枝，县域消费持续涌现新商机，有力证明了需求牵引供给、供给创造需求的道理。对商家而言，聚焦下沉市场并非被动选择，而是可以主动把握的机遇。

县域消费不是孤立存在的，作为全国统一大市场的重要组成部分，县域消费旺不旺与经济大循环畅不畅有很大关系。客观而言，大部分地方的县域经济相对薄弱，产业不发达、基础设施建设不足是共性问题。这意味着，促进县域消费提质扩容，“有形之手”必须大展作为，体制机制改革要继续深化。比如开展新能源汽车下乡，需要同步做好道路规划配套和充电设施建设；发展农村电商，就要促进村邮站、电商服务站点、农村便利店等网点设施共建共享，提升物流配送体系效能。破除市场壁垒，促进各类要素资源在城乡之间顺畅流动，让新产业、新业态、新模式在县域蓬勃生长，县域消费还将继续火下去。

消费旺，经济就不会差。满载着消费者美好生活期盼的一辆辆“购物车”，组合起来就是中国经济大船的主引擎。让县域消费在构建新发展格局中发挥更大作用，为高质量发展注入更强动力，“中国号”经济巨轮必能云帆高张、一往无前。

《 人民日报 》（ 2024年07月18日 05 版）